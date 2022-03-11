Носки Виталия Кима, Укрпошта против орков и русский военный корабль. Украинцы создают мемы о войне

Несмотря на все ужасы войны, украинцы не утратили способности смеяться. Фокус собрал колоритные мемы о новой украинской реальности.

Мы зло высмеиваем врага, тепло шутим над нашими защитниками и мэрами городов, оказавшихся на передовой, и иронизируем над собой. Все это тоже дает людям силы быть в тонусе и защищать свою свободу и свою страну.

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За время военного вторжения накопилось немало мемов, буквально иллюстрирующих каждое значимое событие в Украине.

Батьку, прости! Мемы о президенте Зеленском

Практически сразу пользователи соцсетей стали шутить о президенте Владимире Зеленском и его способности быть настоящим лидером воюющей страны.

[ + – ] "Как я сплю, зная, что в этом мире существует Зеленский"

При этом люди вспоминают, как еще недавно в отношении президента использовалось прозвище "клоун", и просят прощения за это.

Шутят украинцы и о том, как люди будут называть своих детей в честь президента:

— Папа, почему мою сестру зовут Роза?

— Потому что твоя мама любит цветы.

— Спасибо, папа.

— Пожалуйста, Владимир Александрович Зеленский!

Правда, этот мем разошелся и в другом варианте: там ребенка зовут Байрактаром — в честь ударного беспилотника, который активно используется во время войны в Украине и уничтожает вражеское вооружение.

Одним из самых популярных стал мем, где американский актер Чак Норрис, известный ролями бесстрашных героев, звонит Владимиру Зеленскому, и украинский президент спрашивает, как он может ему помочь.

Украинцы шутят и о том, что если в кино мир обычно спасают американцы, то в реальности — это заслуга Вооруженных сил Украины.

А еще предрекают, что в ближайшем будущем "Нетфликс" снимет байопик о Зеленском, где роль президента сыграет американский актер Джейми Фокс.

Важно

Быть полезным. Чем можно заняться украинцам, которые выехали в безопасные регионы

Спустя несколько дней после начала войны в Украине появился новый народный любимец — Виталий Ким, глава Николаевской облгосадминистрации, который по своей популярности в интернете быстро обошел Владимира Зеленского. Украинский чиновник корейского происхождения впечатлил жителей всей страны своими короткими видео, где он спокойно, оптимистично и без пафоса рассказывает, как регион стойко отражает натиски врага.

Виталия Кима также сравнивают с котом, за которым спрятался Николаев в виде котенка.

А еще пользователи шутят, что глава Николаевской ОГА будет лучшим подарком для любой женщины.

7 марта Виталий Ким выложил фотографию, где он в своем рабочем кабинете разговаривает по телефону. Украинцы отреагировали картинками, где глава Николаевской ОГА ведет переговоры с Путиным о капитуляции России.

Украинцы также стали сравнивать его фото с недавно опубликованными пафосными снимками Эммануэля Макрона, где президент Франции застыл в нарочито трагичных позах.

Макрон попал в мемы и с Владимиром Зеленским. Украинский президент требует от него сказать "паляниця", на что Маню отвечает "багет". Это отсылка к широко разошедшейся информации о том, что россияне не могут выговорить слово "паляниця", и таким образом можно проверять незнакомых людей.

Шутка заиграла новыми красками в Закарпатье, где чужаков предлагают экзаменовать фразами на местном диалекте.

Также оккупантам предлагают произнести фразу "Укрзалізниця везла паляниці" и другие сложные для иностранцев предложения.

Как вариант, можно задавать вопросы, ответы на которые знают только украинцы:

За время войны украинцы узнали не только о Виталии Киме, но и о многих других региональных политиках, что тоже стало предметом для шуток:

Появились шутки и об Алексее Арестовиче, советнике Офиса президента. Пользователи предлагают "принимать его как успокоительное".

И шутят, что он в любой ситуации призывает сохранять спокойствие.

В другом варианте аналогом успокоительных называют Алексея Арестовича и Виталия Кима, аналогом "корвалола" — Владимира Зеленского, а "магния В6" — "Призрак Киева", анонимного киевского летчика-аса, которому приписывают 38 сбитых вражеских самолетов.

Соцсети бурно отреагировали на фотографию, где Владимир Зеленский держит в руках подписанное 28 февраля заявление на членство Украины в Евросоюзе, а с двух сторон от него стоят спикер ВР Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль. Украинские пользователи сравнили руководство страны с легендарными тремя казаками из серии мультфильмов.

После того, как Евросоюз ясно дал понять, что не будет закрывать небо над Украиной и в войну вступать не намерен, соцсети наполнил сарказм в отношении европейских партнеров. Так, украинцы иронизируют, что единственная помощь, на которую можно рассчитывать, — это здания, подсвеченные цветами украинского флага:

Пользователи уверены, что с учетом всего происходящего, это Украина может защищать членов НАТО, а не наоборот:

Украинцы смеются и над тем, как Россия планировала молниеносно захватить Украину. В одном из мемов Владимир Путин говорит Сергею Шойгу, министру обороны РФ, что тот обещал взять Киев за один день. "Я не знал о Чернигове", — оправдывается тот.

Еще один похожий мем посвящен Херсону:

На эту же тему есть мем на английском языке. Владимир Зеленский звонит Путину и предлагает рассказать шутку. Путин соглашается, и Зеленский говорит: "Киев". Путин отвечает, что он не понял (игра слов, буквальный перевод – "я не получаю"). Зеленский смеется: "Это точно, с…ка, не получаешь".

Колко шутят украинцы о санкциях в отношении РФ и будущем российских граждан:

Героическая оборона украинцев, еще полмесяца назад живших обычной мирной жизнью, тоже нашла свое выражение в мемах.

По соцсетям разошлись и фотографии менеджера "Укрпошти" Сергея Чижикова, который 4 марта сбил российский военный самолет в небе над Черниговом.

В соцсетях шутят, что теперь даже фермер из Сум пашет поле комплексом "Панцирь". Мем появился после сообщений о том, что жители села Баштанка Николаевской области захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Регион в картинках поменялся, но суть осталась прежней.

Целая серия мемов появилась после сообщения о том, что 27 февраля украинские ромы под Каховкой в Херсонской области украли у россиян танк.

Несостоятельность российский армии, которая до войны позиционировалась как одна из самых сильных в мире, в целом стала постоянным поводом для шуток.

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