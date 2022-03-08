Быть полезным. Чем можно заняться украинцам, которые выехали в безопасные регионы

Сегодня, как никогда, украинцы сплотились и готовы помогать друг другу. Те, кто выехал в относительно безопасные регионы, вступают в ряды волонтеров и помогают, чем могут. Какую именно помощь можно оказать, выехав из горячих точек, рассказывает Фокус.

Один из самых нуждающихся в волонтерской помощи городов — Львов. Именно сюда сегодня прибывает огромное количество людей.

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"Мы просим местных и приезжих, которые уже обосновались в городе, приходить на вокзал с горячим супом, борщом, бульоном и раздать еду прямо на перроне, — говорит Фокусу львовский волонтер Андрей. — Наша волонтерская база расположена в самом вокзале, а нуждающиеся в помощи люди не отходят от перрона, чтобы не потерять свое место в очереди или родных в толпе. Людей здесь очень много, ждут они долго. Много детей и женщин. Поэтому призываем неравнодушных приходить с горячей едой и раздавать ее прямо в толпе. Сегодня 10 литров борща разошлось за пять минут лишь среди тех, кто зашел за едой именно в помещение вокзала".

Также во многих регионах актуальна помощь в раздаче еды и горячих напитков возле призывных пунктов. Украинским мужчинам приходится выстаивать долгие очереди, чтобы стать на учет в военкоматах, часто возле такой очереди находятся волонтеры с кофе и чаем, булочками, бутербродами и блинчиками.

[ + – ] Волонтеры плетут маскировочные сетки во Львове Фото: УНИАН

Многие женщины плетут маскировочные сетки. Желающим примкнуть к этой работе необходимо обратиться в местный центр предоставления административных услуг, как правило, именно здесь располагаются гуманитарные штабы, или в администрацию, там уже направят по адресу и расскажут, что необходимо с собой иметь. Также во многих школах развернуты гуманитарные кухни, где готовят еду как для военных, так и для беженцев. Многие люди самостоятельно дома пекут пирожки и после приносят еду в центры оказания помощи.

[ + – ] Коробка для сбора помощи Фото: УНИАН

Владельцы автомобилей оказывают помощь по перевозке людей до границы, причем абсолютно бесплатно. Помимо этого во всех городах требуются водители категории С для доставки гуманитарных грузов.

Для юношества также имеется работа, например, молодые люди могут блокировать сайты и сообщения с пропагандистской информацией от оккупантов. Что и как именно делать, указано на специальных сайтах и каналах в социальных сетях. Сегодня к этой работе присоединяется все больше украинских тинейджеров.

По-прежнему актуален сбор необходимой амуниции для военных и денег для их закупки. Поэтому многие украинцы связываются с живущими за рубежом знакомыми с просьбами помочь.

Также во многих городах на западе страны появляются сообщения о вакансиях для переселенцев.

"Мы сегодня ищем работников, — говорит Фокусу представитель волонтерского центра в Ивано-Франковске. — Требуются фармацевты, швея в мастерскую детского текстиля. В Закарпатской области требуются работники на промышленное производство". При этом людям бесплатно предоставляется жилье и компенсация затрат на питание, зарплата – около 10 тыс. грн.

Война негативно сказывается на экономике Украины, поэтому даже обычное трудоустройство как можно большего количества украинцев идет на пользу стране, снижая потребность в социальной поддержке населения. Для ищущих работу переселенцев создали некоммерческую платформу UA Talents, где публикуют вакансии в Украине и за рубежом. Предложений уже более 5 тыс. и их количество все время растет.

Для украинцев, которые хотят найти в своей области волонтеров или наоборот предложить свою помощь, создали чат-бот в Телеграме @saveua_bot. Здесь можно помочь людям, нуждающимся в продуктах питания, транспорте, топливе, убежище и т.д.