Бути корисним. Чим можна зайнятися українцям, які виїхали до безпечних регіонів

Сьогодні, як ніколи, українці згуртувалися та готові допомагати одне одному. Ті, хто виїхав у відносно безпечні регіони, вступають до лав волонтерів та допомагають, чим можуть. Яку допомогу можна надати, виїхавши з гарячих точок, розповідає Фокус.

Одне з міст, що найбільше потребує волонтерської допомоги, — Львів. Саме сюди сьогодні прибуває величезна кількість людей.

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"Ми просимо місцевих і приїжджих, які вже влаштувалися в місті, приходити на вокзал з гарячим супом, борщем, бульйоном і роздати їжу прямо на пероні, — каже Фокусу львівський волонтер Андрій. — Наша волонтерська база розташована в самому вокзалі, а ті, хто потребує допомоги, не відходять від перону, щоб не втратити своє місце у черзі чи рідних у натовпі. Людей тут дуже багато, чекають вони довго. Багато дітей та жінок.Тому закликаємо небайдужих приходити з гарячою їжею та роздавати її прямо в натовпі. Сьогодні 10 літрів борщу розійшлося за п'ять хвилин лише серед тих, хто зайшов по їжу саме до приміщення вокзалу".

Також у багатьох регіонах актуальна допомога в роздачі їжі та гарячих напоїв біля призовних пунктів. Українським чоловікам доводиться вистоювати довгі черги, щоб стати на облік у військкоматах, часто біля такої черги перебувають волонтери з кавою та чаєм, булочками, бутербродами та млинцями.

[ + – ] Волонтери плетуть маскувальні сітки у Львові Фото: УНІАН

Багато жінок плетуть маскувальні сітки. Охочим приєднатися до цієї роботи необхідно звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг, як правило, саме тут розташовуються гуманітарні штаби, або в адміністрацію, там уже направлять за адресою та розкажуть, що необхідно мати із собою. Також у багатьох школах розгорнуті гуманітарні кухні, де готують їжу як для військових, так і для біженців. Багато людей самостійно вдома печуть пиріжки і потім приносять їжу до центрів надання допомоги.

[ + – ] Коробка для збору допомоги Фото: УНІАН

Власники автомобілів надають допомогу в перевезенні людей до кордону, причому абсолютно безкоштовно. Крім того, у всіх містах потрібні водії категорії С для доставлення гуманітарних вантажів.

Для юнацтва також є робота, наприклад, молоді люди можуть блокувати сайти та повідомлення з пропагандистською інформацією від окупантів. Що і як робити, зазначено на спеціальних сайтах і каналах у соціальних мережах. Сьогодні до цієї роботи приєднується дедалі більше українських тінейджерів.

Як і раніше, актуальним є збір необхідної амуніції для військових і грошей для їх закупівлі. Тому багато українців зв'язуються зі знайомими, які живуть за кордоном.

Також у багатьох містах на заході країни з'являються повідомлення про вакансії для переселенців.

"Ми сьогодні шукаємо працівників, — каже Фокусу представник волонтерського центру в Івано-Франківську. — Потрібні фармацевти, швачка в майстерню дитячого текстилю. У Закарпатській області потрібні працівники на промислове виробництво". При цьому людям безкоштовно надається житло та компенсація витрат на харчування, зарплата – близько 10 тис. грн.

Війна негативно позначається на економіці України, тому навіть звичайне працевлаштування якнайбільшої кількості українців йде на користь країні, знижуючи потребу в соціальній підтримці населення. Для переселенців, котрі шукають роботу, створили некомерційну платформу UA Talents, де публікують вакансії в Україні та за кордоном. Пропозицій уже понад 5 тис., і їхня кількість постійно зростає.

Для українців, які хочуть знайти у своїй галузі волонтерів чи навпаки запропонувати свою допомогу, створили чат-бот у Телеграмі @saveua_bot. Тут можна допомогти людям, які потребують продуктів харчування, транспорту, палива, притулку тощо.