Бути корисним. Чим можна зайнятися українцям, які виїхали до безпечних регіонів
Сьогодні, як ніколи, українці згуртувалися та готові допомагати одне одному. Ті, хто виїхав у відносно безпечні регіони, вступають до лав волонтерів та допомагають, чим можуть. Яку допомогу можна надати, виїхавши з гарячих точок, розповідає Фокус.
Одне з міст, що найбільше потребує волонтерської допомоги, — Львів. Саме сюди сьогодні прибуває величезна кількість людей.
"Ми просимо місцевих і приїжджих, які вже влаштувалися в місті, приходити на вокзал з гарячим супом, борщем, бульйоном і роздати їжу прямо на пероні, — каже Фокусу львівський волонтер Андрій. — Наша волонтерська база розташована в самому вокзалі, а ті, хто потребує допомоги, не відходять від перону, щоб не втратити своє місце у черзі чи рідних у натовпі. Людей тут дуже багато, чекають вони довго. Багато дітей та жінок.Тому закликаємо небайдужих приходити з гарячою їжею та роздавати її прямо в натовпі. Сьогодні 10 літрів борщу розійшлося за п'ять хвилин лише серед тих, хто зайшов по їжу саме до приміщення вокзалу".
Також у багатьох регіонах актуальна допомога в роздачі їжі та гарячих напоїв біля призовних пунктів. Українським чоловікам доводиться вистоювати довгі черги, щоб стати на облік у військкоматах, часто біля такої черги перебувають волонтери з кавою та чаєм, булочками, бутербродами та млинцями.
Багато жінок плетуть маскувальні сітки. Охочим приєднатися до цієї роботи необхідно звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг, як правило, саме тут розташовуються гуманітарні штаби, або в адміністрацію, там уже направлять за адресою та розкажуть, що необхідно мати із собою. Також у багатьох школах розгорнуті гуманітарні кухні, де готують їжу як для військових, так і для біженців. Багато людей самостійно вдома печуть пиріжки і потім приносять їжу до центрів надання допомоги.
Власники автомобілів надають допомогу в перевезенні людей до кордону, причому абсолютно безкоштовно. Крім того, у всіх містах потрібні водії категорії С для доставлення гуманітарних вантажів.
Для юнацтва також є робота, наприклад, молоді люди можуть блокувати сайти та повідомлення з пропагандистською інформацією від окупантів. Що і як робити, зазначено на спеціальних сайтах і каналах у соціальних мережах. Сьогодні до цієї роботи приєднується дедалі більше українських тінейджерів.
Як і раніше, актуальним є збір необхідної амуніції для військових і грошей для їх закупівлі. Тому багато українців зв'язуються зі знайомими, які живуть за кордоном.
Також у багатьох містах на заході країни з'являються повідомлення про вакансії для переселенців.
"Ми сьогодні шукаємо працівників, — каже Фокусу представник волонтерського центру в Івано-Франківську. — Потрібні фармацевти, швачка в майстерню дитячого текстилю. У Закарпатській області потрібні працівники на промислове виробництво". При цьому людям безкоштовно надається житло та компенсація витрат на харчування, зарплата – близько 10 тис. грн.
Війна негативно позначається на економіці України, тому навіть звичайне працевлаштування якнайбільшої кількості українців йде на користь країні, знижуючи потребу в соціальній підтримці населення. Для переселенців, котрі шукають роботу, створили некомерційну платформу UA Talents, де публікують вакансії в Україні та за кордоном. Пропозицій уже понад 5 тис., і їхня кількість постійно зростає.
Для українців, які хочуть знайти у своїй галузі волонтерів чи навпаки запропонувати свою допомогу, створили чат-бот у Телеграмі @saveua_bot. Тут можна допомогти людям, які потребують продуктів харчування, транспорту, палива, притулку тощо.