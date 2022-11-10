Переселенцям уже виплатили 42 млрд гривень: чи залишилися ще кошти для виплат

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 24 лютого в Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.

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На виплати внутрішньо переміщеним особам уже витратили понад 42 млрд грн. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала, що щомісячна державна допомога на проживання особам із інвалідністю та дітям становить 3 тис. гривень, для решти ВПО — 2 тис. гривень.

Водночас Ірина Верещук наголосила, що багато переселенців скаржаться на затримку виплат. За її словами, через сімейні обставини люди часто не встигають самостійно пройти процедуру для оформлення виплат, тому їм необхідно піти назустріч.

"Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю підключитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО — дізнатися, хто має проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки та передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано, гроші в бюджеті є", — додала Ірина Верещук.

Як заявив раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, із 24 лютого в Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.

Як переселенцям отримати фіндопомогу від держави онлайн:

Оновити й увійти в програму "Дія";

У розділі послуг надіслати заявку на отримання статусу ВПО;

Натиснути кнопку "Хочу отримувати допомогу";

Вибрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів (оформити її за потреби).

Інструкція для отримання допомоги переселенцям у 2022 році:

Звернутися до Центру надання адміністративних послуг, органу соцзахисту населення або місцевої влади;

Заздалегідь зібрати документи для отримання статусу ВПО (варто перевірити точний список для конкретного ЦНАПу);

Надати співробітнику Центру документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, візьміть із собою будь-який документ, який підтверджує його: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.

Нагадаємо, раніше Кабмін надав інструкцію, як отримати компенсацію за розміщення в себе переселенців. В уряді вирішили виплачувати гостинним українцям по 900 грн компенсації на оплату комунальних послуг.

Також Фокус розповідав, як внутрішнім переселенцям не втратити фінансову допомогу від держави після того, як Кабмін України відновив перевірки місць проживання переселенців.