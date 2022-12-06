Американська організація виплатить українцям понад 6 тис. грн: хто може отримати (фото)

Грошове забезпечення зможуть нараховувати кожному члену сімей, які підпадають під вимоги. Сума допомоги на одну особу — 2200 грн протягом трьох місяців.

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Українці з Київської та Харківської областей, які постраждали від воєнного вторгнення Росії, можуть отримати грошову допомогу від американської благодійної організації HIAS. Сума допомоги — 2200 грн, яка може нараховуватися кожному члену сім'ї протягом трьох місяців. Про це розповіли у Міністерстві реінтеграції

"Постраждалі від військових дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської та Харківської областей можуть отримати фінансову допомогу американській благодійній організації HIAS", — йдеться у повідомленні.

Хто з українців може одержати допомогу?

Сім'ї внутрішніх переміщених осіб (ВПО), які залишили місця проживання протягом останніх 30 днів;

постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства;

сім'ї, які втратили члена сім'ї або засоби для існування (пошкоджений/знищений магазин, ферма, худоба тощо);

ВПО або люди, які переїхали понад 30 днів тому, але мають дохід нижче 5400 грн на одну особу та відповідають одному з цих критеріїв:

є двоє чи більше дітей; є особи з інвалідністю; домогосподарство веде одна людина; є вагітні жінки та жінки з дітьми віком до двох років; у сім'ї є люди похилого віку (55+).

Скільки платитимуть?

Зазначається, що кожен член сім'ї із перерахованих категорій може отримати 2200 грн протягом трьох місяців. У сумі вийде 6600 грн, які нарахують на банківський рахунок.

Як оформити виплати у Київській та Харківській областях?

звернутися до центру допомоги на Київщині: місто Бровари, вулиця Незалежності, 5. Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 9:00 до 16:30. У Харківській області: місто Чугуїв, вулиця Гвардійська, 20. Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 8:00 до 18:00;

місто Бровари, вулиця Незалежності, 5. Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 9:00 до 16:30. місто Чугуїв, вулиця Гвардійська, 20. Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 8:00 до 18:00; на території регіонів також працюють виїзні мобільні бригади, розклад яких можна переглянути до Telegram або зателефонувати за номером 0-800-750-104.

Список документів:

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

якщо є: документ, що підтверджує інвалідність;

витяг з банку (IBAN) на кожного повнолітнього члена сім'ї;

якщо є знищене майно: АКТ знищеного майна та документи, що підтверджують право власності.

Реєстрація здійснюється за оригіналами документів.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що благодійний фонд BHA&Save the Childre виплатить українським переселенцям понад 2 тисячі гривень. Фокус писав, як і хто може отримати грошову допомогу.

Раніше, 10 листопада повідомлялося, що з 24 лютого в Україні зареєстрували 4,8 млн внутрішніх переселенців. На виплати їм уже витратили понад 42 млн грн.