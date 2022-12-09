У Латвії продовжили важливу для українських біженців програму: на що можуть розраховувати люди

Латвія, на відміну від деяких інших європейських країн, поки що не згортає програми підтримки українських біженців, а навпаки — продовжує їх.

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Українці, які перебралися через війну в Латвію, отримуватимуть фінансову допомогу в цій країні до 30 червня 2023 року, а не до 31 грудня 2022 року, як планувалося раніше. Зміни були ухвалені Комісією Сейму з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, повідомляє видання Delfi.lv.

Ще було погоджено продовження програми з надання житла для українців, якщо вони цього потребують. Це правило в Латвії діятиме до 30 червня наступного року.

Фінансова допомога в Латвії: скільки отримують українці

одноразова допомога в розмірі 272 євро на дорослого та 190 євро на дитину;

додаткова щомісячна допомога у розмірі 109 євро на члена сім'ї та 76 на кожного наступного члена сім'ї;

інша матеріальна підтримка чи соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб.

Чому в Україні ВПО можуть позбавити виплат

Якщо українці повертаються на своє місце проживання, вони втрачають статус внутрішньо переміщеної особи, а разом зі статусом позбавляються і виплат. В Україні вже почалися перевірки ВПО за списками: кожен українець із такого списку отримає повідомлення з проханням з'явитися в управління соцзахисту та підтвердити місце свого перебування. Якщо цього не зробити протягом 10 днів, виплати припиняються.

За словами міністрині соціальної політики України Оксани Жолнович, виплати скасують навіть якщо хтось із ВПО не зміг прийти в управління соцзахисту через, наприклад, відрядження.

"Якщо ВПО повернулися додому, але в них немає роботи і вони не можуть вирішити свої проблеми, у нас є програми підтримки: для малозабезпечених і багатодітних сімей, ті самі субсидії", — зазначила вона.

Раніше стало відомо, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу від американської благодійної організації HIAS. Сума допомоги — 2 200 грн, яка може нараховуватися кожному члену сім'ї протягом трьох місяців.

Також Фокус розповідав, що з 24 лютого в Україні зареєстрували 4,8 млн внутрішніх переселенців. На виплати їм уже витратили понад 42 млн грн.