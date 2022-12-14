Українцям в Іспанії почнуть виплачувати фінансову допомогу: хто зможе оформити допомогу

Пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали від конфлікту в Україні, зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів.

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У Каталонії з 15 грудня 2022 року почнуть приймати заявки на фінансову підтримку, яку виплачуватимуть українським біженцям, які зараз проживають в Іспанії. Про це повідомляється на сайті Женералітету Каталонії.

Повідомляється, що фінансову допомогу надаватимуть громадянам України, які постраждали від вторгнення Росії 24 лютого цього року. Щоб отримати виплати, українці мають бути зареєстровані у муніципалітеті Каталонії. Також є додаткові умови, а саме:

дохід дорослого українця не повинен перевищувати 481 євро;

дохід матері, яка виховує дитину, має бути не вищим за 629 євро.

Яку допомогу виплачуватимуть українським біженцям:

Максимальна сума, яку можна отримати, становить 400 євро на місяць плюс 100 євро на кожного неповнолітнього. Виходить, що сім'я із двох дорослих отримає до 800 євро, а мати з дитиною — 500 євро.

Подавати заявку можна з 15 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат — 6 місяців без продовження.

Чому в Україні ВПО можуть позбавити виплат

Якщо українці повертаються на своє місце проживання, вони втрачають статус внутрішньо переміщеної особи, а разом зі статусом позбавляються і виплат. В Україні вже почалися перевірки ВПО за списками: кожен українець з такого списку отримає повідомлення з проханням з'явитися в управління соцзахисту та підтвердити місце свого перебування. Якщо це не зробити протягом 10 днів, виплати припиняються.

За словами міністрині соціальної політики України Оксани Жолнович, виплати скасують навіть якщо хтось з ВПО не зміг прийти в управління соцзахисту через, наприклад, відрядження.

"Якщо ВПО повернулися додому, але в них немає роботи і вони не можуть вирішити свої проблеми, у нас є програми підтримки: для малозабезпечених і багатодітних сімей, ті самі субсидії", — зазначила вона.

Раніше стало відомо, що українці, які перебралися через війну в Латвію, отримуватимуть фінансову допомогу в цій країні до 30 червня 2023 року, а не до 31 грудня 2022 року, як планувалося раніше. Зміни були ухвалені Комісією Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції