Консультанты для трудоустройства. Как украинским беженцам обустроиться в Испании

Украинцы в Испании могут ходить на курсы изучения языка, повышать свою компьютерную грамотность и бесплатно ездить в поездах.

Украинцы, решившие спасаться от войны в Испании, должны получить на территории страны персональный идентификационный код NIE. Проще всего это сделать в Бюро обслуживания и помощи гражданам Украины в Мадриде, куда организован бесплатный проезд для украинцев. Там же переселенцы могут получить ряд других важных услуг и все необходимые консультации, связанные с вопросами обустройства в стране.

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Испания: №6 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 125,8 тыс. (по состоянию на 4 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 125,7 тыс.

[ + – ] Испания: №6 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Украинским беженцам в Испании нужно получить идентификационный номер NIE

Украинцы в Испании могут получить статус временной защиты на 1 год с возможностью продления до 3 лет.

После подачи заявки на временную защиту надо получить идентификационный номер иностранца NIE. Важно: без него невозможно получить карту на бесплатное медобслуживание.

Власти Мадрида уверяют, что полиция выдает документы для получения разрешения на проживания и работу в течение 24 часов.

В Мадриде всю информацию о пребывании в стране можно получить на украинском языке по телефону службы поддержки для украинцев: 900 822 833.

Важно: гражданам Украины со статусом временной защиты не предоставляется жилье в Испании. Размещение в испанских Центрах приема беженцев возможно лишь при наличии статуса беженца.

[ + – ] Королева Испании Летиция и первая леди США Джилл Байден в центре для украинских беженцев возле Мадрида Фото: Getty Images

Финансовая помощь украинцам в Испании

Чтобы получить денежное пособие в Испании, необходимо зарегистрироваться в одном из муниципалитетов. На финансовую помощь могут рассчитывать лишь безработные, при этом они должны стать на учет в бюро занятости для поиска подходящей вакансии.

Медицинская помощь украинцам в Испании

Оформление статуса временной защиты дает право получить медпомощь в стране. После подачи заявления на получения статуса надо обратиться за картой на медобслуживание сроком на 1 год, которая выдается сразу же после обращения.

Карта на медобслуживание, полученная в любом муниципалитете, действительна на территории всей Испании.

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Важно: в Мадриде это можно сделать в Бюро обслуживания и помощи гражданам Украины, туда организован бесплатный проезд для украинцев. При себе надо иметь справку о регистрации.

Трудоустройство украинцев в Испании

В Бюро занятости граждане Украины могут получить помощь через наставника/консультанта, который будет сопровождать их на протяжении всего процесса, пока они не найдут работу. При этом они получают доступ к курсам изучения испанского языка, компьютерной грамотности или курсам занятости, которые соответствуют их профилю.

Транспорт для украинцев в Испании

Национальная железнодорожная сеть Renfe предоставила гражданам Украины бесплатный проезд по Испании на всех своих поездах. Также в Барселоне можно получить бесплатный билет на поезд в направлении Франции. Услугой можно воспользоваться в кассах железнодорожного вокзала, для этого нужен украинский паспорт.

Разные автономные общины запустили собственные инициативы, облегчающие передвижение украинцев внутри населенных пунктов. В Андалусии, к примеру, переселенцам из Украины дают бесплатную транспортную карту с начальным балансом 50 евро. В Мадриде прибывшие получают бесплатную транспортную карту на 15 дней с возможностью продления еще на такой же срок. Бесплатные транспортные ваучеры украинским семьям дают и в городе Пальма на Балеарских островах.

Обучение детей украинцев в Испании

После получения статуса временной защиты украинские дети до 18 лет получают доступ к образованию наравне с гражданами Испании. Заявку для поступления в дошкольное учреждение или школу можно подать в Бюро обслуживания и помощи гражданам Украины в Мадриде.

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