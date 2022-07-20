Успеть за 3 дня. Какие правила приема украинских беженцев сейчас действуют в Чехии

В июне Сенат Чехии отменил выплату гуманитарной помощи для части переселенцев из Украины. Фокус разбирался, какие выплаты в Чехии еще действуют, а также — как и в какие сроки надо зарегистрироваться в стране беженцам из Украины.

В Чехии ограничили часть выплат украинским беженцам в рамках борьбы с "дотационным туризмом". Тем не менее, у переселенцев из Украины со статусом временной защиты остается доступ к национальному рынку труда и бесплатному медицинскому обслуживанию.

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Чехия: №3 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 388 тыс. (по данным на 5 июля)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 387,9 тыс.

[ + – ] Чехия: №3 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как украинские беженцы могут остаться в Чехии легально

Директива ЕС о временной защите для тех, кто спасается от войны с Россией, дает возможность жить на территории страны в течение 1 года, начиная с 3 марта. Если ситуация в Украине не изменится, то статус автоматически продлевается на 6 месяцев. Предусмотрено, что статус может продлеваться максимум дважды. Статус дает возможность жить на территории Чехии, доступ к рынку труда и к медицинскому обслуживанию.

Важно: срок регистрации после прибытия в страну составляет 3 дня. Для регистрации приезжим надо обратиться в Полицию по делам иностранцев (Cizinecká policie). Туда же следует обращаться и при смене места жительства в течение 3 дней.

Финансовая помощь украинцам в Чехии

Украинцы могут получить финансовую помощь от государства в размере 5 тыс. крон (6 тыс. грн). В июне Сенат Чехии отменил выплату гуманитарной помощи для тех переселенцев, кто бесплатно получает от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены. Как уточняется, решение принято для борьбы с "дотационным туризмом".

Медицинская помощь украинцам в Чехии

Украинцы со статусом временной защиты имеют право на медицинское страхование и, соответственно, получение бесплатной медицинской помощи. Карту медстрахования можно получить в региональных центрах помощи гражданам Украины – там же, где помогают оформить статус временной защиты. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону Министерства здравоохранения Чехии: +420 226 201 221.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Чехии

Можно без ограничений ездить в страны Шенгена и Украину. Для этого в паспорте должен стоять штамп или визовая наклейка с количеством въездов "00".

[ + – ] Национальная опера в Праге (Чехия). Занятия балетом как часть терапии для детей беженцев из Украины Фото: Getty Images

Транспорт для украинцев в Чехии

С 12 июня украинцы в Праге и Среднечешском крае не могут бесплатно пользоваться общественным городским транспортом. Однако проезд остается бесплатным для тех граждан Украины, кто только приехал в страну. Если точнее, то такая возможность существует в течение пяти дней после получения визы временной защиты. Для того, чтобы воспользоваться своим правом при себе надо иметь документы о временной защите вместе с паспортом и печатями или визой для бесплатного проезда.

Обучение детей украинцев в Чехии

Дети в Чехии обязаны посещать учебные учреждения, тем не менее, украинские дети могут продолжать обучение дистанционно в школах Украины. Для этого они должны предоставить соответствующую справку в школьное учреждение по месту жительства в Чехии. Как рассказывает адвокат Оксана Ризак, в пражских школах на сегодняшний день уже нет мест.

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