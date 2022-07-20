Встигнути за 3 дні. Які правила прийому українських біженців нині діють у Чехії

У червні Сенат Чехії скасував виплату гуманітарної допомоги частині переселенців з України. Фокус розбирався, які виплати в Чехії ще діють, а також як і в які терміни треба зареєструватися в країні біженцям з України.

У Чехії обмежили частину виплат українським біженцям у межах боротьби з "дотаційним туризмом". Проте в переселенців з України зі статусом тимчасового захисту залишається доступ до національного ринку праці та безкоштовного медичного обслуговування.

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Чехія: №3 у списку ТОП-10 країн для біженців з України

Кількість переселенців: 388 тис. (за даними 5 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 387,9 тис.

[ + – ] Чехія: №3 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Як українські біженці можуть залишитись у Чехії легально

Директива ЄС про тимчасовий захист для тих, хто рятується від війни з Росією, дає можливість жити на території країни протягом 1 року, починаючи з 3 березня. Якщо ситуація в Україні не зміниться, статус автоматично продовжується на 6 місяців. Передбачено, що статус може продовжуватись максимум двічі. Статус дає можливість жити на території Чехії, доступ до ринку праці та медичного обслуговування.

Важливо: термін реєстрації після прибуття до країни становить три дні. Для реєстрації приїжджим треба звернутися до Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie). Туди варто звертатися і в разі зміни місця проживання протягом 3 днів.

Фінансова допомога українцям у Чехії

Українці можуть одержати фінансову допомогу від держави у розмірі 5 тис. крон (6 тис. грн). У червні Сенат Чехії скасував виплату гуманітарної допомоги тим переселенцям, хто безкоштовно отримує від держави безкоштовне житло, харчування і засоби гігієни. Як уточнюється, рішення ухвалене для боротьби з "дотаційним туризмом".

Медична допомога українцям у Чехії

Українці зі статусом тимчасового захисту мають право на медичне страхування та, відповідно, отримання безкоштовної медичної допомоги. Карту медстрахування можна отримати у регіональних центрах допомоги громадянам України — там, де допомагають оформити статус тимчасового захисту. Для отримання додаткової інформації можна зателефонувати до Міністерства охорони здоров'я Чехії: +420 226 201 221.

Чи можна українцям виїжджати за межі Чехії

Можна без обмежень їздити до країн Шенгену та України. Для цього у паспорті має стояти штамп чи візова наклейка з кількістю в'їздів "00".

[ + – ] Національна опера у Празі (Чехія). Заняття балетом як частина терапії для дітей біженців з України Фото: Getty Images

Транспорт для українців у Чехії

З 12 червня українці в Празі та Центральночеському краї не можуть безкоштовно користуватися громадським міським транспортом. Однак проїзд залишається безкоштовним для тих громадян України, хто лише приїхав у країну. Якщо точніше, така можливість існує протягом п'яти днів після отримання візи тимчасового захисту. Для того, щоб скористатися своїм правом, із собою треба мати документи про тимчасовий захист разом із паспортом та печатками або візою для безкоштовного проїзду.

Навчання дітей українців у Чехії

Діти у Чехії зобов'язані відвідувати навчальні заклади, проте українські діти можуть продовжувати навчання дистанційно у школах України. Для цього вони мають надати відповідну довідку до шкільного закладу за місцем проживання у Чехії. Як розповідає адвокатка Оксана Різак, у празьких школах нині вже немає місць.

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