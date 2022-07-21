Консультанти для працевлаштування. Як українським біженцям облаштуватись в Іспанії

Українці в Іспанії можуть ходити на курси вивчення мови, підвищувати свою комп'ютерну грамотність та безкоштовно їздити в потягах.

Українці, котрі вирішили рятуватися від війни в Іспанії, мають отримати на території країни персональний ідентифікаційний код NIE. Найпростіше це зробити у Бюро обслуговування та допомоги громадянам України в Мадриді, куди організовано безкоштовний проїзд для українців. Там же переселенці можуть отримати низку інших важливих послуг і всі необхідні консультації, пов'язані з питаннями облаштування країни.

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Іспанія: №6 у списку ТОП-10 країн для біженців з України

Кількість переселенців: 125,8 тис. (станом на 4 липня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 125,7 тис.

[ + – ] Іспанія: №6 у списку ТОП-10 країн для біженців з України Фото: Pexels

Українським біженцям в Іспанії необхідно отримати ідентифікаційний номер NIE

Українці в Іспанії можуть набути статусу тимчасового захисту на 1 рік із можливістю продовження до 3 років.

Після подання заявки на тимчасовий захист необхідно отримати ідентифікаційний номер іноземця NIE. Важливо: без нього неможливо отримати картку на безкоштовне медобслуговування.

Влада Мадрида запевняє, що поліція видає документи для отримання дозволу на проживання та роботу протягом 24 годин.

У Мадриді всю інформацію про перебування в країні можна отримати українською мовою за телефоном служби підтримки для українців: 900 822 833.

Важливо: громадянам України зі статусом тимчасового захисту не надається житло в Іспанії. Розміщення в іспанських Центрах прийому біженців можливе лише за наявності статусу біженця.

[ + – ] Королева Іспанії Летиція та перша леді США Джилл Байден у центрі для українських біженців біля Мадриду Фото: Getty Images

Фінансова допомога українцям в Іспанії

Щоб отримати грошову допомогу в Іспанії, необхідно зареєструватися в одному з муніципалітетів. На фінансову допомогу можуть розраховувати лише безробітні, при цьому вони мають стати на облік у бюро зайнятості для пошуку відповідної вакансії.

Медична допомога українцям в Іспанії

Оформлення статусу тимчасового захисту дає право отримати медичну допомогу в країні. Після подання заяви на отримання статусу треба звернутися за карткою на медобслуговування терміном на 1 рік, яка видається відразу після звернення.

Карта на медобслуговування, отримана будь-якому муніципалітеті, дійсна на території всієї Іспанії.

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Важливо: у Мадриді це можна зробити у Бюро обслуговування та допомоги громадянам України, туди організовано безкоштовний проїзд для українців. При собі треба мати довідку про реєстрацію.

Працевлаштування українців в Іспанії

У Бюро зайнятості громадяни України можуть отримати допомогу через наставника/консультанта, який супроводжуватиме їх протягом усього процесу, доки вони не знайдуть роботу. При цьому вони отримують доступ до курсів вивчення іспанської мови, комп'ютерної грамотності або курсів зайнятості, які відповідають їхньому профілю.

Транспорт для українців у Іспанії

Національна залізнична мережа Renfe надала громадянам України безкоштовний проїзд Іспанією на всіх своїх потягах. Також у Барселоні можна отримати безкоштовний квиток на потяг у напрямку Франції. Послугою можна скористатися у касах залізничного вокзалу, для цього потрібен український паспорт.

Різні автономні громади запустили власні ініціативи, які полегшують пересування українців усередині населених пунктів. В Андалусії, наприклад, переселенцям з України пропонують безкоштовну транспортну картку з початковим балансом 50 євро. У Мадриді новоприбулі отримують безкоштовну транспортну картку на 15 днів із можливістю продовження ще на такий же термін. Безкоштовні транспортні ваучери українським сім'ям дають у місті Пальма на Балеарських островах.

Навчання дітей українців в Іспанії

Після отримання статусу тимчасового захисту українські діти до 18 років отримують доступ до освіти нарівні з громадянами Іспанії. Заявку для вступу в дошкільний заклад або школу можна подати в Бюро обслуговування та допомоги громадянам України у Мадриді.

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