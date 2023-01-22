В Іспанії підпільні тютюнові фабрики експлуатували українських біженців (фото)

Поліція затримала 27 осіб, причетних до нелегальної схеми та контрабанди тютюну. Українцям давали тимчасове житло, але не дозволяли виходити надвір, щоб не привертати до себе увагу.

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Поліція Іспанії у співпраці з Інтерполом розкрила нелегальну мережу тютюнових фабрик у країні, де експлуатували біженців з України. Про це повідомляється на офіційному сайті Цивільної гвардії Іспанії.

Йдеться про три підпільні тютюнові заводи в Логроньйо, Валенсії та Севільї, де конфіскували 10 тонн тютюнового листя та 3,5 мільйона пачок без акцизних пломб на загальну суму понад 37,5 млн євро.

У ході спецоперації співробітники Громадянської гвардії заарештували 27 осіб, які використовували українських переселенців для виробництва цигарок. У ході 24 обшуків поліція вилучила у підозрюваних коштовності та автомобілі.

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Частина громадян України прибула у країну нелегальним шляхом, зазначає пресслужба іспанської поліції. Інші приїхали як потребуючі притулку після повномасштабного вторгнення Росії.

Зловмисники виділили українцям тимчасове житло, проте люди практично не покидали приміщень, щоб не бути виявленими.

Виробнича потужність фабрик із найсучаснішим обладнанням становила близько 540 тис. пачок на день.

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Як зазначається, підозрювані не лише постачали тютюнові вироби до різних міст Іспанії, а й контрабандою вивозили тютюн до інших країн.

[ + – ] Поліція Іспанії проводить обшуки на тютюнових фабриках [ + – ] Поліція Іспанії проводить обшуки на тютюнових фабриках [ + – ] Поліція Іспанії проводить обшуки на тютюнових фабриках

Нагадаємо, Фокус у своїй статті розповідав, як біженцям з України шукати роботу та житло в Іспанії. Українці в Іспанії можуть ходити на курси вивчення мови та підвищувати свою комп'ютерну грамотність.

Також у грудні минулого року стало відомо, що українцям в Іспанії почнуть виплачувати фінансову допомогу.