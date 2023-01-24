Вбито 7 людей: у США відбулася масова стрілянина (фото)

За словами місцевого шерифа, підозрюваний сам приїхав до поліцейського відділку, щоби здатися. У його машині виявили напівавтоматичний пістолет.

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Внаслідок масової стрілянини в каліфорнійському місті Хаф-Мун-Бей загинули 7 людей. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що підозрюваного заарештували після того, як під'їхав на своєму автомобілі прямо до стоянки поліцейського відділку. У його машині виявили напівавтоматичний пістолет. Він сам здався правоохоронцям.

Як розповіла шериф округу Сан-Матео Крістіна Корпус, стрільцем виявився 67-річний Чуньлі Чжао. Він працював там, де й почав стрілянину. За словами чиновників та правоохоронців, Чжао застрелив людей на двох сільськогосподарських об'єктах.

За словами інспектора округу Сан-Матео Рея Мюллера, постраждали сільськогосподарські робітники. Під час інциденту дома події були діти.

"Стрес, який був у цій спільноті протягом кількох тижнів, справді досить високий", — сказав він.

Журналісти нагадали, що округ нещодавно постраждав від серії сильних злив, які завдали значної шкоди сільському господарству робітників-мігрантів.

Крістіна Корпус також заявила, що підозрюваний співпрацює зі слідством, проте його мотив залишається невідомим.

Видання пише, що на місці спочатку знайшли чотирьох мертвих людей, потім ще одного пораненого, і тільки після цього знайшлися ще троє загиблих, але вже в іншому місці.

[ + – ] У США відбулася масова стрілянина

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