Жертва шахрайства: у бігуна Усейна Болта з рахунку вкрали $13 млн

Із рахунків приватної інвестиційної компанії на Ямайці зникли кошти 30 клієнтів на загальну суму понад $1,2 млрд. Керівництво заявило про шахрайські 4дії з боку свого колишнього співробітника.

Related video

Восьмиразовий олімпійський чемпіон, бігун Усейн Болт втратив $12,7 млн зі свого рахунку в приватній інвестиційній компанії Stocks & Securities Limited на Ямайці. Юристи припускають, що він міг стати жертвою шахрайства. Про це пише агентство AP із посиланням на адвоката спортсмена Лінтона П. Гордона.

Юристи вже направили відповідного листа до компанії з вимогою повернути зниклі кошти.

Менеджер бігуна Нуджент Волкер, зі свого боку, повідомив журналістам, що відділ фінансових розслідувань Ямайки та Комісія з фінансових послуг також розпочали розслідування щодо інвестиційної компанії.

Усейн помітив величезну розбіжність у своїх облікових записах ще 11 січня. Так, станом на 31 жовтня 2022 року на його рахунку було понад $12,7 млн, проте у 2023 році там залишилося лише $12 тис.

"Якщо це правда, а ми сподіваємося, що це не так, то проти нашого клієнта було скоєно серйозне шахрайство, крадіжку чи їхню комбінацію", — прокоментував адвокат відомого спортсмена.

Наступного дня, 12 січня, на сайті компанії з'явилося повідомлення, що керівництву стало відомо про шахрайські дії свого колишнього співробітника.

Як уточнює місцеве видання Jamaica Observer, Усейн відкрив рахунок в інвестиційній компанії Stocks & Securities Limited у 2012 році та жодного разу не виводив кошти. Водночас він вклав близько 10 млн дол.

Ямайський спортсмен став не єдиною жертвою шахрайства. Усього повідомляється про 30 випадків зникнення грошей із рахунків місцевої компанії на загальну суму понад $1,2 млрд.

Міністр фінансів Ямайки Найджел Кларк назвав ситуацію "тривожною".

Нагадаємо, у червні 2021 року Усейн Болт став батьком близнюків. Він опублікував спільне фото зі своєю подругою Касі Беннет, однорічною дочкою Олімпією Лайтнінг і новонародженими близнюками в кошиках.