Найшвидший і багатодітний: Усейн Болт став батьком близнюків

У восьмикратного олімпійського чемпіона вже є однорічна дочка Олімпія.

Знаменитий ямайський бігун Усейн Болт, також відомий, як "найшвидша людина в світі" повідомив в Instagram, що в нього народилися близнюки.

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Восьмикратний олімпійський чемпіон, який завоював свою першу золоту медаль на Іграх у Пекіні в 2008 році, поділився знімками із сімейної фотосесії.

[ + – ] Усейн Болт із сім'єю [ + – ] Усейн Болт із сім'єю

Він опублікував спільне фото зі своєю подругою Касі Беннет, однорічною дочкою Олімпією Лайтнінг і новонародженими близнятами в кошиках.

Уже відомо, що малюки отримали імена (Thunder (Грім) і Сент-Лео (Saint Leo). При цьому спортсмен не назвав точну дату народження близнюків.

Касі Беннетт на своїй сторінці в Instagram так само опублікувала знімки з дітьми і Болтом, назвавши його "опорою сім'ї та найкращим батьком для малюків".

[ + – ] Усейн Болт із дочкою Олімпією/Усі фото: Instagram usainbolt [ + – ] Усейн Болт із дочкою Олімпією

Нагадаємо, Олімпія з'явилася на світ у травні 2020 року. І своє ім'я отримала не випадково: Олімпія — на честь перемог її батька на Іграх, а друге ім'я Лайтнінг — пряма відсилка до ще одного прізвиська Болта — "Lightning Bolt" (Блискавка Болт).