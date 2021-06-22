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Найшвидший і багатодітний: Усейн Болт став батьком близнюків

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Усейн Болт, каси Беннет, діти
Фото: Instagram usainbolt | Усейн Болт із сім'єю

У восьмикратного олімпійського чемпіона вже є однорічна дочка Олімпія.

Знаменитий ямайський бігун Усейн Болт, також відомий, як "найшвидша людина в світі" повідомив в Instagram, що в нього народилися близнюки.

Восьмикратний олімпійський чемпіон, який завоював свою першу золоту медаль на Іграх у Пекіні в 2008 році, поділився знімками із сімейної фотосесії.

Усейн Болт, каси Беннет, діти
Усейн Болт із сім'єю
Усейн Болт, каси Беннет, діти
Усейн Болт із сім'єю

Він опублікував спільне фото зі своєю подругою Касі Беннет, однорічною дочкою Олімпією Лайтнінг і новонародженими близнятами в кошиках.

Уже відомо, що малюки отримали імена (Thunder (Грім) і Сент-Лео (Saint Leo). При цьому спортсмен не назвав точну дату народження близнюків.

Касі Беннетт на своїй сторінці в Instagram так само опублікувала знімки з дітьми і Болтом, назвавши його "опорою сім'ї та найкращим батьком для малюків".

Усейн Болт, бігун, чемпіон, дочка олімпія
Усейн Болт із дочкою Олімпією/Усі фото: Instagram usainbolt
Усейн Болт, бігун, чемпіон, дочка олімпія
Усейн Болт із дочкою Олімпією

Нагадаємо, Олімпія з'явилася на світ у травні 2020 року. І своє ім'я отримала не випадково: Олімпія — на честь перемог її батька на Іграх, а друге ім'я Лайтнінг — пряма відсилка до ще одного прізвиська Болта — "Lightning Bolt" (Блискавка Болт).