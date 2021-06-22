Самый быстрый и многодетный: Усэйн Болт стал отцом близнецов
У восьмикратного олимпийского чемпиона уже есть годовалая дочь Олимпия
Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт, также известный, как "самый быстрый человек в мире" сообщил в Instagram, что у него родились близнецы.
Восьмикратный олимпийский чемпион, завоевавший свою первую золотую медаль на Играх в Пекине в 2008 году, поделился снимками с семейной фотосессии.
Он опубликовал совместное фото со своей подругой Каси Беннет, годовалой дочерью Олимпией Лайтнинг и новорожденными близнецами в корзинках.
Уже известно, что малыши получили имена (Thunder (Гром) и Сент-Лео (Saint Leo). При этом спортсмен не назвал точную дату рождения близнецов.
Каси Беннетт на своей странице в Instagram так же опубликовала снимки с детьми и Болтом, назвав его "опорой семьи и лучшим отцом для малышей".
Напомним, Олимпия появилась на свет в мае 2020 года. И свое имя получила неслучайно: Олимпия – в честь побед ее отца на Играх, а второе имя Лайтнинг – прямая отсылка к еще одному прозвищу Болта — "Lightning Bolt" (Молния Болт).