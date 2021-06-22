Самый быстрый и многодетный: Усэйн Болт стал отцом близнецов

У восьмикратного олимпийского чемпиона уже есть годовалая дочь Олимпия

Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт, также известный, как "самый быстрый человек в мире" сообщил в Instagram, что у него родились близнецы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Восьмикратный олимпийский чемпион, завоевавший свою первую золотую медаль на Играх в Пекине в 2008 году, поделился снимками с семейной фотосессии.

[ + – ] Усэйн Болт с семьей [ + – ] Усэйн Болт с семьей

Он опубликовал совместное фото со своей подругой Каси Беннет, годовалой дочерью Олимпией Лайтнинг и новорожденными близнецами в корзинках.

Уже известно, что малыши получили имена (Thunder (Гром) и Сент-Лео (Saint Leo). При этом спортсмен не назвал точную дату рождения близнецов.

Каси Беннетт на своей странице в Instagram так же опубликовала снимки с детьми и Болтом, назвав его "опорой семьи и лучшим отцом для малышей".

[ + – ] Усэйн Болт с дочерью Олимпией/все фото: Instagram usainbolt [ + – ] Усэйн Болт с дочерью Олимпией

Напомним, Олимпия появилась на свет в мае 2020 года. И свое имя получила неслучайно: Олимпия – в честь побед ее отца на Играх, а второе имя Лайтнинг – прямая отсылка к еще одному прозвищу Болта — "Lightning Bolt" (Молния Болт).