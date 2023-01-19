Жертва мошенничества: у бегуна Усейна Болта со счета украли $13 млн

Со счетов частной инвестиционной компании на Ямайке пропали средства 30 клиентов на общую сумму более $1,2 млрд. Руководство заявило о мошеннических действиях со стороны своего бывшего сотрудника.

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Восьмикратный олимпийский чемпион, бегун Усейн Болт потерял $12,7 млн со своего счета в частной инвестиционной компании Stocks & Securities Limited на Ямайке. Юристы предполагают, что он мог стать жертвой мошенничества. Об этом пишет агентство AP со ссылкой на адвоката спортсмена Линтона П. Гордона.

Юристы уже направили соответствующее письмо в компанию с требованием вернуть пропавшие средства.

Менеджер бегуна Нуджент Уолкер, в свою очередь, сообщил журналистам, что отдел финансовых расследований Ямайки и Комиссия по финансовым услугам также начали расследование в отношении инвестиционной компании.

Усейн заметил огромное расхождение в своих учетных записях еще 11 января. Так, по состоянию на 31 октября 2022 года на его счету было более $12,7 млн, однако в 2023 году там осталось всего $12 тыс.

"Если это правда, а мы надеемся, что это не так, то против нашего клиента было совершено серьезное мошенничество, воровство или их комбинация", — прокомментировал адвокат известного спортсмена.

На следующий день, 12 января, на сайте компании появилось сообщение, что руководству стало известно о мошеннических действиях своего бывшего сотрудника.

Как уточняет местное издание Jamaica Observer, Усейн открыл счет в инвестиционной компании Stocks & Securities Limited в 2012 году и ни разу не выводил средства. При этом он вложил около $10 млн.

Ямайский спортсмен стал не единственной жертвой мошенничества. Всего сообщается о 30 случаях пропажи денег со счетов местной компании на общую сумму более $1,2 млрд.

Министр финансов Ямайки Найджел Кларк назвал ситуацию "тревожной".

Напомним, в июне 2021 года Усейн Болт стал отцом близнецов. Он опубликовал совместное фото со своей подругой Каси Беннет, годовалой дочерью Олимпией Лайтнинг и новорожденными близнецами в корзинках.