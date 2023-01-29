Удар беспилотников по Ирану: Тегеран "указал пальцем" в сторону Израиля, — NYT

Источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции, пригрозили нанести ответный удар по нефтяным танкерам Израиля.

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Власти Ирана продолжают расследования инцидентов на территории страны после ударов беспилотников по военным объектам, а также устанавливают размер ущерба. И хотя официальные лица пока не выдвигают обвинений в чей-либо адрес, источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что они стоят за атакой. Об этом говорится в материале The New York Times.

Журналисты указывают на Telegram-канал Sepah Cyberi, связанный с КСИР, где в одном из постов сказано, что "как показывает опыт, Иран ответит". Авторы публикации пригрозили аналогичным ударом БПЛА по израильским нефтяным судам.

"Подождите, пока беспилотные дроны ударят по сионистским нефтяным танкерам", — говорится в сообщении.

Авторы публикации напомнили о многолетнем противостоянии двух азиатских стран и отметили, что если за нападением 28-29 января стоит Израиль, это станет первой известной тайной операцией в Иране под руководством премьер-министра Биньямином Нетаньяху. Также предполагается, что Израиль продолжит политику своего предшественника по расширению списка целей внутри Ирана.

Известный ирано-американский академик и политический аналитик Сейед Мохаммад Маранди, комментируя происшествия в Иране написал, что власти израиля обязательно столкнуться с последствиями ударов по объектам на территории Ирана.

"Не лучшая неделя для режима апартеида ни дома, ни за границей. Однако даже несмотря на то, что Нетаньяху и его поддерживаемые Западом террористические союзники в северном Ираке потерпели неудачу, последствия будут. Им обоим нужно понять, что наказание приходит и за неудачей", — написал он в Twitter.

Напомним, в ночь на 29 января на территории Ирана были атакованы несколько военных объектов. По информации Минобороны страны, удар пришелся, в частности, по военному предприятию в Исфахане, где дроны повредили кровлю одного из цехов. Также в городе Азершехр вспыхнул масштабный пожар на нефтехимическом заводе, в результате которого взорвались нефтяные резервуары.

По информации The Jerusalem Post 27 января в Иерусалиме 21-летний Алкам Хайри начал стрельбу по людям, выходящим из синагоги "Атерет Авраам" после пятничной молитвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 7 людей и еще 3 получили ранения. В связи с происшествием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 января заявил, что ответ властей страны будет "решительным, быстрым и точным".