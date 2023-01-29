Масштабный удар по Ирану: ночная атака БПЛА на военные объекты (видео)

Арабские СМИ заявляют, что Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военпрома. Минобороны Ирана сообщило, что атака была неудачной и все дроны были сбиты ПВО. Однако на нефтехимическом заводе вспыхнул пожар, из-за чего взорвались нефтяные резервуары, а по всей стране в небо была поднята военная авиация.

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В ночь на 29 января на территории Ирана были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр провинции Восточный Азербайджан. Все объекты были атакованы ударными беспилотниками, сообщают ряд зарубежных СМИ.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны Ирана, на одном из центров по производству боеприпасов Министерства обороны в Исфахане в результате атаки беспилотников произошел взрыв. Сообщается что в результате атаки была повреждена кровля цеха, а нападение не привело к человеческим жертвам.

"Вечером 28 января около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", — говорится в заявлении.

Иранское издание Iribnews пишет, что по словам представителя властей Исфахана Мохаммада-Реза Джан Нишари, правоохранительные органы проводят расследование по установке лиц, причастных к атаке на завод.

[ + – ] Атака БПЛА на военные объекты в Иране

По информации Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), в районе Исфахана находится предприятие Shahed Aviation Industries по изготовлению беспилотников Shahed 131 и Shahed 136.

Информационное агентство Tasnim сообщает на нефтехимическом предприятии в иранском городе Азаршахр, где производятся автомобильные масла, вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил нефтяные резервуары в результате чего они взорвались, уничтожив одну из пожарных машин. О жертвах на территории предприятии не сообщается.

[ + – ] Пожар на нефтехимическом предприятии в Иране

Также сообщается, что взрывы были слышны еще на нескольких объектах страны: в городе Хой провинции Западный Азербайджан, в городе Кередж в провинции Альборз и на авиабазе Носи в городе Хамадан. Из-за инцидентов по всей стране в небо была поднята авиация Вооруженных сил Ирана. В 20 км от Тегерана раздается сирена.

По данным журналистов ВВС, со ссылкой на новостной телеканал Al Arabiya, Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. Однако официальные источники израильской и иранской сторон эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Вашингтону пока не удалось помешать Ирану создавать производить беспилотники, которые Россия использует против Украины. По мнению профессора политики и международных отношений в Международном университете Флориды Эрика Лоба, правительству США нужно разработать новую стратегию, чтобы разорвать сложную цепочку поставок для производства иранских БПЛА.