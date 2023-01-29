Удар дронів-камікадзе: ізраїльські ЗМІ повідомляють про успішну атаку по об'єктах Ірану

За інформацією журналістів, військове виробництво в місті Ісфахан, яке було атаковане безпілотниками, може належати до ядерної програми Ірану.

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Після нічних ударів по військових об'єктах Ірану, представники Міноборони країни заявили, що іранські системи ППО збили кілька безпілотників, а влучання одного з них спричинили незначні пошкодження. У той же час, за інформацією журналістів The Jerusalem Post, атака дронів-камікадзе в ніч на 29 січня на підприємстві в іранському місті Ісфахан мала величезний успіх.

Журналісти з посиланням на західні джерела повідомляють, що на військовому об'єкті в Ісфахані сталося чотири вибухи, а збитки виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху".

Незважаючи на те, що ізраїльські офіційні особи не говорять про подію, більшість західних розвідувальних та іранських джерел приписують успішні атаки Моссаду, зокрема й удари по ядерних об'єктах Ірану в період із 2020 до 2021 року. У той же час, у світі існує ще низка організацій, які мають передові й оперативні можливості для завдання подібних ударів, зазначають оглядачі.

[ + – ] Один із військових об'єктів в Ісфахані

"Тегеран спочатку намагався вдати, що атаки не вдалися, і визнавав масштаби збитків тільки тоді, коли в публічну сферу потрапляли супутникові фото або інші докази, які спростовують їх заперечення", — йдеться у публікації.

Тим часом залишається не з'ясованим, чи належать пошкоджені об'єкти тільки до виробництва звичайного озброєння, чи зброя, що випускається, має подвійне призначення, зокрема стосується ядерної програми Ірану.

Автори публікації зазначили, що Тегеран у якийсь момент навіть заявив МАГАТЕ, що частину ядерної програми, яка здійснюється на ядерному об'єкті в Караджі до червня 2021 року, було перенесено в Ісфахан.

[ + – ] Карта Ірану із зазначеними місцями ударів БПЛА

Нагадаємо, після нічної атаки 29 січня по Ірану представники Корпусу вартових ісламської революції звинуватили ізраїльську сторону та пригрозили ударом у відповідь. За даними The New York Times, особи, пов'язані з КВІР, мають намір атакувати ізраїльські нафтові судна.

Коментуючи подію в Ірані речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що зовнішня політика Тегерана призвела до того, що Іран нажив собі в регіоні ворогів. За його словами, можливо після того, що сталося, влада країни перегляне свої погляди щодо військової допомоги РФ.