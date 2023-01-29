Удар дронов-камикадзе: израильские СМИ сообщают об успешной атаке по объектам Ирана

По информации журналистов, военное производство в городе Исфахан, которое было атаковано беспилотниками, может относиться к ядерной программе Ирана.

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После ночных ударов по военным объектам Ирана, представители Минобороны страны заявили, что иранские системы ПВО сбили несколько беспилотников, а попадание одного из них вызвали незначительные повреждения. В то же время по информации журналистов The Jerusalem Post, атака дронов-камикадзе в ночь на 29 января по предприятию в иранском городе Исфахан имела огромный успех.

Журналисты со ссылкой на западные источники сообщают, что на военном объекте в Исфахане произошло четыре взрыва, а ущерб выходит далеко за рамки "незначительного повреждения крыши".

Несмотря на то, что израильские официальные лица не говорят о происшествии, большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают успешные атаки Моссаду, в том числе и удары по ядерным объектам Ирана в период с 2020 по 2021 года. В то же время, в мире существует еще ряд организаций, которые обладают передовыми и оперативными возможностями для нанесения подобных ударов, отмечают обозреватели.

[ + – ] Один из военных объектов в Исфахане

"Тегеран сначала пытался сделать вид, что атаки не удались, и признавал масштабы ущерба только тогда, когда в публичную сферу попадали спутниковые фотографии или другие доказательства, опровергающие их отрицания", — говорится в публикации.

Между тем остается не выясненным, относятся ли поврежденные объекты только к производству обычного вооружения или же, выпускаемое оружие имеет двойное назначение, в том числе относящееся к ядерной программе Ирана.

Авторы публикации отметили, что Тегеран в какой-то момент даже заявил МАГАТЭ, что часть ядерной программы, осуществляемой на ядерном объекте в Карадже до июня 2021 года, была перенесена в Исфахан.

[ + – ] Карта Ирана с отмеченными местами ударов БПЛА

Напомним, после ночной атаки 29 января по Ирану представители Корпуса стражей исламской революции обвинили израильскую сторону и пригрозили ответным ударом. По данным The New York Times, лица, связанные с КСИР, намереваются атаковать израильские нефтяные суда.

Комментируя событие в Иране спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что внешняя политика Тегерана привела к тому, что Иран нажил себе в регионе врагов. По его словам, возможно после случившегося власти страны пересмотрят свои взгляды относительно военной помощи РФ.