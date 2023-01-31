Тегеран вважає, що Україна може бути причетною до вибухів на військових об'єктах в Ірані, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що те, що сталося, може спонукати Тегеран або розширити співпрацю з Москвою, або припинити. Передбачається, що вибухи в Ісфахані стануть приводом для затримки надсилання балістичних ракет РФ.

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Іран вважає, що Україна може бути одним із винуватців атаки на Ісфахан. Про це пише іранське видання Amwaj.media із посиланням на свої анонімні джерела.

Видання пише, що медіафілія Вищої ради національної безпеки Ірану (SNSC) попередила, що Україна має дистанціюватися від вибухів, інакше на неї чекають "важкі наслідки".

Також повідомляється, що дехто в Тегерані розглядає Азербайджан як одного з винуватців події.

У матеріалі йдеться про те, що залежно від офіційної реакції таких країн, як Україна, інцидент в Ісфахані може або надати Ірану привід для стримування розширення торгівлі зброєю з Росією, або, навпаки, посилити таку співпрацю. Йдеться про продаж РФ балістичних ракет.

Журналісти пишуть, що продаж таких ракет порушить резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, яка до жовтня 2023 року забороняє Ірану займатися торгівлею деякими видами зброї. Це може призвести до великої конфронтації Тегерана із Заходом.

Також експерти зазначили, що Тегеран має мотив використовувати атаку в Ісфахані, щоб затримати доставку ракет до Москви. Так, Росія має історію затримок поставок військової техніки до Ірану. Тим часом Ісламська Республіка також очікує на постачання новітніх російських бойових літаків, які ще не надійшли.

Зазначимо, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у себе у Facebook, що Україна не знає причин вибухів на військових об'єктах в Ірані. Проте наголосив, що Тегеран попереджали про наслідки військової допомоги Росії.

"Нам не відома причина вибухів на іранських об'єктах. Але, як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", — написав Ніколенко.

Раніше Фокус писав, що, за повідомленнями ЗМІ, Тегеран викликав українського дипломата до МЗС. За інформацією журналістів, причиною таких дій іранської влади стало висловлення радника голови ВП Михайла Подоляка про те, що від наслідків вторгнення в Україну не втечуть ні автори, ні співучасники.

У ніч проти 29 січня на території Ірану за допомогою ударних безпілотників було атаковано кілька військових об'єктів. Зокрема, вибухи пролунали на оборонному підприємстві у місті Ісфахан та на нафтохімічному заводі у місті Азершехр.

Арабські ЗМІ заявляють, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості.