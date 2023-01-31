"Могут быть нацелены на мирных жителей": Израиль готовится к ответным атакам Ирана, — СМИ

По данным израильских журналистов, на объекте, по которому был нанесен удар в ночь на 29 января в Исфахане, предположительно, производили оружие для иранских ударных БПЛА Shahed-136.

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В понедельник, 30 января, представители органов безопасности Израиля готовились в ответному удару Ирана после серии атак на объекты Исламской Республики за последние несколько дней, ответственность за которые рядом СМИ возлагается на Иерусалим. Об этом во вторник, 31 января, сообщает газета The Times of Israel.

В частности, на повестке стоял вопрос о том, как Иран ответит на несколько ударов по конвоям, которые, по сообщениям, перевозили оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном ополченцев в Сирии в течение последних 48 часов.

Сообщается, что эти авиаудары последовали за более значительной атакой беспилотников на ключевой оборонный объект в городе Исфахан. На объекте, по которому был нанесен удар в ночь на 29 января, предположительно, производили оружие для иранских ударных дронов Shahed-136, сообщают израильские СМИ.

По информации журналистов, в дополнение к ответным атакам на цели внутри Израиля служба безопасности готовится к тому, что Исламская Республика может нанести удар по израильским туристам, чиновникам и посольствам за рубежом.

Стоит отметить, что хоть ряд СМИ и приписывают атаки по Ирану Израилю, в Иерусалиме официально не признают подобные операции.

Реакция Ирана

В понедельник, 30 января, Иран пригрозил возмездием в связи с сообщениями о причастности Израиля к нападению в Исфахане, предупредив Иерусалим "не играть с огнем".

Как сообщают израильские СМИ, неназванный иранский чиновник рассказал телеканалу Al Jazeera, что, похоже, за нападением стоял Израиль. Иранский чиновник пригрозил, что "Тегеран будет мстить".

"Израиль прекрасно знает, что получит ответ, как это уже случалось в прошлом. Те, кто играет с огнем, первыми обжигаются, если решают начать региональную войну", — сказал анонимный чиновник.

Удары по военным объектам Ирана

Напомним, в ночь на 29 января на территории Ирана были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр провинции Восточный Азербайджан. Все объекты были атакованы ударными беспилотниками.

29 января The New York Times сообщил, что источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что это они стоят за атакой.

В тот же день представители Вооруженных сил Ирана заявили, что системы ПВО сбили несколько беспилотников, а попадание одного из них якобы вызвали незначительные повреждения и никто не пострадал. При этом израильские журналисты со ссылкой на западные источники сообщали, что атака дронов-камикадзе имела огромный успех.

Также сообщалось, что 29 января в Иране прозвучали взрывы в районе штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции.

Ранее Фокус также писал о том, что в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 января говорится о том, что удары БПЛА по иранской военной инфраструктуре могут свидетельствовать о проникновении израильских спецслужб в сферу безопасности Ирана.

Также напомним, 30 января в МИД РФ заявили, что удары по военным объектам Ирана в ночь на 29 января могут спровоцировать "неконтролируемую эскалацию напряженности".