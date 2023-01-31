Удар по военному объекту Ирана — операция израильского "Моссада", — WSJ

По данным журналистов, несколько частей объекта в Иране подверглись четырем ударам израильских войск. На спутниковых снимках виден незначительный ущерб, но операцию назвали успешной.

Related video

Удар по военному объекту в Иране был операцией израильской разведки "Моссад", цель которой состояла в том, чтобы уничтожить здание иранского Минобороны в городе Исфахан. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Несколько частей здания подверглись четырем высокоточным ударам израильских войск. Несмотря на то, что на спутниковых снимках видно, что крыша пострадала незначительно, операцию все же назвали удавшейся, но без уточнения подробностей.

В свою очередь иранское руководство не согласно с такими заявлениями. По их данным, система ПВО помешала атакам на склад боеприпасов, который в итоге получил незначительный ущерб.

По информации журналистов, на объекте Минобороны, подвергшемуся ударам в воскресенье, 29 января, производилось оружие. Находится этот комплекс через дорогу от еще одного здания Иранского центра космических исследований. В отношении него действуют американские санкции из-за программы по разработке баллистических ракет.

В этом центре есть Институт материалов и энергии, который занимается исследованиями для разработки дронов, ракет, спутников, а также тестирует металлы для ядерных проектов, пояснил Ранен Соломон, независимый разведаналитик из Израиля.

Руководство Израиля не взяло на себя ответственность за эти атаки.

Напомним, что после ударов по военным объектам официальные власти в Тегеране вызвали украинского дипломата из-за твита советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором говорилось о том, что и соучастникам войны в Украине не избежать последствий.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным СМИ, в Тегеране считают, что Украина могла быть причастной ко взрывам на военных объектах.