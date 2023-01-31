Удар по військовому об'єкту Ірану — операція ізраїльського "Моссаду", — WSJ

За даними журналістів, кілька частин об'єкта в Ірані зазнали чотирьох ударів ізраїльських військ. На супутникових знімках видно незначну шкоду, але операцію назвали успішною.

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Удар по військовому об'єкту в Ірані був операцією ізраїльської розвідки "Моссад", мета якої полягала в тому, щоб знищити будівлю іранського Міноборони у місті Ісфахан. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Декілька частин будівлі зазнали чотирьох високоточних ударів ізраїльських військ. Попри те, що на супутникових знімках видно, що дах постраждав незначно, операцію все ж таки назвали вдалою, але без уточнення подробиць.

Зі свого боку, іранське керівництво не згідне з такими заявами. За їхніми даними, система ППО завадила атакам на склад боєприпасів, який зрештою зазнав незначної шкоди.

За інформацією журналістів, на об'єкті Міноборони, який зазнав ударів у неділю, 29 січня, виробляли зброю. Цей комплекс знаходиться через дорогу від ще однієї будівлі Іранського центру космічних досліджень. Щодо нього діють американські санкції через програму з розробки балістичних ракет.

У цьому центрі є Інститут матеріалів та енергії, який займається дослідженнями для розробки дронів, ракет, супутників, а також тестує метали для ядерних проектів, пояснив Ранен Соломон, незалежний розвіданалітик з Ізраїлю.

Керівництво Ізраїлю не взяло на себе відповідальність за ці атаки.

Нагадаємо, що після ударів по військових об'єктах офіційна влада в Тегерані викликала українського дипломата через твіт радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, в якому йшлося про те, що і співучасникам війни в Україні не уникнути наслідків.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ЗМІ, у Тегерані вважають, що Україна могла бути причетною до вибухів на військових об'єктах.