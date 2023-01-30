Взрывы в Иране: под удар попала штаб-квартира Корпуса стражей, – СМИ (видео)

Судя по опубликованному журналистами видеоролику, на месте событий разгорелся масштабный пожар.

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Вечером 29 января в Иране прозвучали взрывы в районе штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил журналист Гурбакши Сингх Чахала в Twitter.

"Взрывы происходят в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции", — пишет журналист.

Гурбакши Сингх Чахала отмечает, что причина взрывов пока не установлена. Представитель СМИ также опубликовал видео с места происшествия, на котором запечатлено масштабное возгорание.

[ + – ] Последвия атаки по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции

Напомним, что в ночь на 29 января иранские военные объекты были атакованы ударными беспилотниками. Под ударом оказалось оборонное предприятие в городе Исфахан и нефтехимический завод в городе Азершехр.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на одном из заводов по изготовлению боеприпасов произошел взрыв. В Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) отметили, что в районе Исфахана было развернуто производство БПЛА Shahed 131 и Shahed 136.

Также сообщалось о сильном пожаре на нефтехимическом предприятии в иранском городе Азаршахр. Огонь затронул нефтяные резервуары в результате чего произошел взрыв.

По данным The New York Times, в Корпусе стражей исламской революции считают, что за атаками на иранские военные объекты стоит Израиль. Ирано-американский академик и политический аналитик Сейед Мохаммад Маранди, отметил, что Израиль обязательно столкнется с последствиями ударов по территории Ирана.

Фокус также писал о том, что взрывы в Иране прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, происходящее можно назвать последствиями политики иранских властей. Спикер подчеркнул, что Иран нажил себе врагов в регионе.