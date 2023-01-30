В ISW объяснили, о чем говорят удары беспилотников по военным объектам Ирана

По мнению аналитиков, в последнее время присутствие израильских спецслужб в иранской сфере безопасности становится все более очевидным и демонстративным.

Related video

Удары боевых беспилотников по иранской военной инфраструктуре в ночь на 29 января могут свидетельствовать о проникновении израильских спецслужб в сферу безопасности Ирана. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 января.

"В последние годы это проникновение становится все более очевидным и демонстративным", — говорится в публикации.

Аналитики также указывают на то, что за последние несколько лет Моссаду удалось провести ряд крупных операций в Иране, среди которых:

изъятие секретных документов из секретного архива в Тегеране, связанных с иранской программой создания ядерного оружия до 2003 года, в январе 2018 года;

ликвидация иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахри Заде в ноябре 2020 года;

саботажи на предприятии по обогащению топлива в Натанзе в июле 2020 и апреле 2021 года;

атака БПЛА на завод по производству центрифуг в Карадже в июне 2021 года.

Авторы отчета отметили, что представители власти Ирана пока воздерживаются от прямых обвинений конкретных лиц в атаке дронов-камикадзе. Аналитики также предполагают, что в качестве мести в ближайшие недели в Тегеране могут отдать приказ об ударах через посредников по позициям США в Ираке и Сирии или Израиле.

"Это нападение также, вероятно, еще больше усилит обеспокоенность Ирана по поводу предполагаемого присутствия израильских спецслужб в Азербайджане и Иракском Курдистане", — отмечают эксперты.

Напомним, что в ночь на 29 января на территории Ирана несколько военных объектов подверглись атаке беспилотников. Взрывы прогремели на предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр провинции Восточный Азербайджан.

Фокус также писал о том, что официальные лица Ирана пока не выдвигают обвинений в чей-либо адрес по поводу атак на военные предприятия. При этом в публикации NYT говорится о том, что источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили в обстреле Израиль.

Еще мы писали о том, что по словам журналиста Гурбакши Сингха Чахала, вечером 29 января в Иране прозвучали взрывы в районе штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции.