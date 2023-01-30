В ISW пояснили, про що говорять удари безпілотників по військових об'єктах Ірану

На думку аналітиків, останнім часом присутність ізраїльських спецслужб в іранській сфері безпеки стає дедалі очевиднішою та демонстративнішою.

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Удари бойових безпілотників по іранській військовій інфраструктурі вночі проти 29 січня можуть свідчити про проникнення ізраїльських спецслужб у сферу безпеки Ірану. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 січня.

"В останні роки це проникнення стає дедалі очевиднішим і демонстративнішим", — йдеться у публікації.

Аналітики також вказують на те, що за останні кілька років Моссаду вдалося провести низку великих операцій в Ірані, серед яких:

вилучення секретних документів із секретного архіву у Тегерані, пов'язаних з іранською програмою створення ядерної зброї до 2003 року, у січні 2018 року;

ліквідація іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрі Заде у листопаді 2020 року;

саботажі на підприємстві зі збагачення палива в Натанзі у липні 2020 та квітні 2021 року;

атака БПЛА на завод із виробництва центрифуг у Караджі у червні 2021 року.

Автори звіту зазначили, що представники влади Ірану поки що утримуються від прямих звинувачень конкретних осіб в атаці дронів-камікадзе. Аналітики також припускають, що заради помсти найближчими тижнями в Тегерані можуть віддати наказ про удари через посередників по позиціях США в Іраку та Сирії чи Ізраїлі.

"Цей напад також, ймовірно, ще більше посилить стурбованість Ірану щодо присутності ізраїльських спецслужб в Азербайджані та Іракському Курдистані", — зазначають експерти.

Нагадаємо, що в ніч на 29 січня на території Ірану кілька військових об'єктів зазнали атак безпілотників. Вибухи пролунали на підприємстві у місті Ісфахан та на нафтохімічному заводі у місті Азершехр провінції Східний Азербайджан.

Фокус також писав про те, що офіційні особи Ірану поки не висувають звинувачень на чиюсь адресу з приводу атак на військові підприємства. При цьому в публікації NYT йдеться про те, що джерела, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, звинуватили в обстрілі Ізраїль.

Ще ми писали про те, що за словами журналіста Гурбакші Сінгха Чахала, увечері 29 січня в Ірані пролунали вибухи в районі штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції.