Вибухи в Ірані: під удар потрапила штаб-квартира Корпусу вартових, – ЗМІ (відео)

Судячи з опублікованого журналістами відеоролика, на місці подій спалахнула масштабна пожежа.

Related video

Увечері 29 січня в Ірані пролунали вибухи в районі штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції. Про це повідомив журналіст Гурбакші Сінгх Чахала у Twitter.

"Вибухи відбуваються у штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції", — пише журналіст.

Гурбакші Сінгх Чахала зазначає, що причину вибухів поки не встановлено. Представник ЗМІ також опублікував відео з місця події, на якому зафіксовано масштабне загоряння.

[ + – ] Наслідки атаки на штаб-квартиру Корпусу вартових ісламської революції

Нагадаємо, що в ніч на 29 січня іранські військові об'єкти були атаковані ударними безпілотниками. Під ударом опинилося оборонне підприємство у місті Ісфахан та нафтохімічний завод у місті Азершехр.

У Міноборони Ірану підтвердили, що на одному із заводів із виготовлення боєприпасів стався вибух. У Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) зазначили, що в районі Ісфахана було розгорнуто виробництво БПЛА Shahed 131 та Shahed 136.

Також повідомлялося про сильну пожежу на нафтохімічному підприємстві в іранському місті Азаршахр. Вогонь торкнувся нафтових резервуарів внаслідок чого стався вибух.

За даними The New York Times, у Корпусі вартових ісламської революції вважають, що за атаками на іранські військові об'єкти стоїть Ізраїль. Ірано-американський академік та політичний аналітик Сейєд Мохаммад Маранді зазначив, що Ізраїль обов'язково зіткнеться з наслідками ударів по території Ірану.

Фокус також писав про те, що вибухи в Ірані прокоментував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, те, що відбувається, можна назвати наслідками політики іранської влади. Спікер наголосив, що Іран нажив собі ворогів у регіоні.