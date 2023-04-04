Украинские военные впервые затрофеили российский вездеход "Витязь" (видео)

Гусеничный вездеход впервые попадает в руки ВСУ в невредимом виде. До этого его только уничтожали.

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ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения захватили российский вездеход ДТ-10 "Витязь", созданный для боевых действий в тяжелых условиях. Об этом сообщает "Милитарный".

На одном из направлений украинские военные показали на видео ДТ-10 "Витязь", судя по состоянию машины, может быть поломан. Российский бронированный вездеход, вероятно, не способен самостоятельно передвигаться, поэтому его нужно эвакуировать.

Как отмечают в издании, это первый известный случай, когда российский "Витязь" попадает в руки ВСУ уцелевшим. До этого украинские военные только уничтожали вездеход "Витязь".

На вооружении "Витязь" находится в 200 мотострелковой бригаде ВС РФ, которые пытаются штурмовать Авдеевское направление. Вероятно, в этом районе бойцы ВСУ и получили редкий трофей.

ДТ-10 – это советская разработка вездехода, который производится на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения. Он создавался для тяжелых погодных условий. Среди основных задач – транспортировка грузов в труднодоступной местности. Первый "Витязь" ВСУ был уничтожен еще весной 2022 года в Харьковской области во время одного из рейдов.

Напомним, 14 декабря стало известно, что РФ опрокинула в Украину арктический комплекс ПВО на базе вездехода ДТ-30.

2 февраля бойцы ВСУ впервые уничтожили арктическую версию ЗРК Тор-М2ДТ снарядом Excalibur. Уничтожили технику в Херсонской области.