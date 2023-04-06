В училищі Львова розробили унікальний позашляховик "Гуркіт" для ЗСУ (фото)

Всюдихід вже наступного тижня використовуватимуть українські захисники на фронті.

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Повнопривідне багі "Гуркіт" для українських військових розробили у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій. Про це 5 квітня повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Тарас Януш, один з розробників унікального багі, розповів, що ідея виникла з метою допомогти військовим на фронті, адже минулого року створили саморобну модель Tyrex, яка виявилася дуже успішною. Вона й досі виконує бойові завдання.

Як вважають розробники, повнопривідне багі має чимало переваг. У автівці розташовується центральний двигун. Унікальність цієї конструкції в тому, що він у транспортному засобі розташований посередині. "Гуркіт" відзначається високим рівнем прохідності та вантажопідйомності. У автівці є можливість встановлення великої кількості обладнання, а процес ремонту досить простий.

Януш додав, що на прохідність транспортного засобу дуже сильно впливає розвантажена ходова частина. Багі розрахований на три місця. Одне місце може повністю складатись, що дозволяє перевозити пораненого бійця.

"Є дві точки для фіксації кулеметів та зручний відсік для різного озброєння ", – пояснив Тарас Януш.

Навчальний заклад з початку масштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року активно допомагає Збройним силам України. У приміщенні училища живуть і навчаються вимушені переселенці. У закладі проводять ремонт автомобілів для військових, створюють унікальні освітлювачі, організовують курси операторів дронів. Училище також співпрацює з різноманітними громадськими та міжнародними організаціями.

Фокус 3 квітня повідомив, що волонтери передали в ЗСУ першу партію з 24 БТР Spartan. Як зазначив Сергій Притула, На кошти українців вдалося придбати сотню транспортних засобів. Сили оборони у першій партії отримали 24 БТР Spartan у різних варіантах.