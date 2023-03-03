Волонтери передали в ЗСУ першу партію з 24 БТР Spartan (відео)

Загалом коштом українців придбали 101 БТР Spartan у різних виконаннях, які передадуть для потреб Силам оборони України.

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Завдяки успішному збору коштів на 101 БТР для потреб української армії першу партію вже передано до військ. Про це 3 березня повідомив волонтер Сергій Притула у "Фейсбуці".

На кошти українців, бізнесменів і українців за кордоном придбали 101 БТР Spartan у різних модифікаціях. У межах першої партії Сили оборони отримали 24 БТР Spartan у різних варіантах — ремонтному, евакуаційному та базовому.

Загалом волонтери придбали 101 БТР:

FV103 Spartan;

Samaritan;

Sultan;

Stormer;

Shielder;

FV432 Bulldog;

FV434 Samson.

Додамо БТР Spartan — це британський гусеничний бронетранспортер. Він розроблений у 1970-х роках, а прийнятий на озброєння в 1978 році. Екіпаж БТРа складається з трьох людей, він здатний перевозити до 7 осіб у десантному відділенні. Усього було випущено близько 500 різних модифікацій Spartan. Максимальна швидкість БТР становить 96 км/год, а запас ходу — 510 км.

Нагадаємо, 2 березня НБУ дозволив волонтерам витрачати більше грошей на військову техніку на ЗСУ в гривнях.

16 червня британський БТР Spartan уперше засвітився на передовій. Великобританія у 2022 році анонсувала передачу 120 різних броньовиків і бронетранспортерів.