Британський БТР Spartan уперше засвітився на передовій (фото)

Український військовий опублікував світлину БТРа. Великобританія заявляла про передавання 120 різних броньовиків.

Один із бійців уперше показав британський БТР Spartan на передовій. Відповідне фото виклав один із бійців у TikTok.

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У межах британської військової допомоги українська армія отримала 120 різних броньовиків та БТРів. Зокрема бронеавтомобілі Husky TSV, бронемашини з протимінним захистом Mastiff і Wolfhound, а також БТРи FV103 Spartan.

[ + – ] Український військовий на тлі БТР

Останній якраз опублікував український військовий.

Що відомо про британський БТР Spartan?

БТР надійшов на озброєння королівської армії у 1978 році. Це гусеничний бронетранспортер, розроблений Alvis. Усього їх виробили майже 1 000 одиниць. Зовні Spartan схожий на БТР Striker.

На озброєнні встановлено 7,62 мм кулемет. Маса Spartan складає лише 10 тонн. Він здатний перевозити до 4 бійців десанту, а екіпаж складається з трьох бійців.

У нього встановлено 5,9-літровий турбодизельний двигун на 190 кінських сил. Максимальна швидкість сягає 96 км/год.

Нагадаємо, передавання броньовиків Mastiff і Jackal анонсувалася ще в квітні. Наприкінці травня військові показали освоєння британських броньовиків Wolfhound.