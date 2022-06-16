Британский БТР Spartan впервые засветился на передовой (фото)

Украинский военный опубликовал фотографию БТРа. Великобритания заявляла о передаче 120 различных броневиков.

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Один из бойцов впервые показал британский БТР Spartan на передовой. Соответствующее фото выложил один из бойцов в TikTok.

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В рамках британской военной помощи украинская армия получила 120 различных броневиков и БТРов. В том числе бронеавтомобили Husky TSV, бронемашины с противоминной защитой Mastiff и Wolfhound, а также БТРы FV103 Spartan.

[ + – ] Украинский военный на фоне БТР

Последний как раз и опубликовал украинский военный.

Что известно о британском БТР Spartan?

БТР поступил на вооружение королевской армии в 1978 году. Это гусеничный бронетранспортер, разработанный компанией Alvis. Всего их произвели почти 1000 единиц. Внешне Spartan схож с БТР Striker.

На вооружении установлен 7,62мм пулемет. Масса Spartan составляет всего 10 тонн. Он способен перевозить до 4 бойцов десанта, а экипаж состоит из троих бойцов.

В него установлен 5,9-литровый турбодизельный двигатель на 190 лошадиных сил. Максимальная скорость достигает 96 км/ч.

Напомним, передача броневиков Mastiff и Jackal анонсировалась еще в апреле. В конце мая военные показали освоение британских броневиков Wolfhound.