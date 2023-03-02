Безпілотники без обмежень: у НБУ дозволили волонтерам витрачати більше грошей на воєнну техніку

У Нацбанку розширили перелік товарів, при купівлі яких за кордоном можна без обмежень розраховуватись гривневими платіжними картками.

Related video

Національний банк України (НБУ) з четверга, 2 березня 2023 пом'якшив деякі валютні обмеження. Зроблено це для того, щоб волонтерам ніщо не заважало надавати підтримку постраждалим від землетрусів у Туреччині, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема регулятор уточнив перелік кодів товарів, які можуть купувати фізособи-волонтери за кордоном для підтримки обороноздатності країни. Так, 1 січня 2023 року почав діяти закон " Про Митний тариф України ", до якого було внесено оновлений новий код для безпілотників.

Тому Нацбанк вніс цей код до переліку товарів оборонного призначення, наразі волонтери можуть купувати їх за межами України. До переліку також потрапили:

тепловізори;

рації;

бронежилети;

каски;

шоломи;

воєнна та тактична форма та взуття;

захисний одяг.

У НБУ також нагадали, що з 6 серпня 2022 року волонтери можуть без обмежень розраховуватися за кордоном гривневими платіжними картками при купівлі товарів зі списку Нацбанку. А з 4 квітня волонтерам дозволили купувати валюту та переказувати її за кордон, щоб купувати дозволені товари в межах щомісячного ліміту у 400 тис. грн.

Більше того, з 2 березня у резидентів та нерезидентів з'явилася можливість перераховувати валюту фонду посольства Турецької Республіки в Україні задля підтримки постраждалих від землетрусів. Також цьому фонду дозволили купувати іноземну валюту та переказувати її за кордон. Цей переклад відбуватиметься у межах гуманітарної місії AFAD міністерства внутрішніх справ Туреччини, турецького Червоного півмісяця та МЗС.

Раніше Фокус розповідав, що за даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2023 року, склав 803,4 млн дол. Це на 170,5 млн дол більше, ніж роком раніше.

Також нагадаємо, що Нацбанк розширив можливості для страхових компаній щодо сплати страхових платежів у межах договорів перестрахування, які укладалися з перестраховиками-нерезидентами.