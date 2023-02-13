НБУ спростив проведення платежів за кордон: кого це торкнеться

Відповідно до рішення регулятора, компаніям дозволяється здійснювати платежі без обмежень за датою укладання договору в разі виконання низки умов.

Related video

У Нацбанку розширили можливості для страхових компаній зі сплати страхових платежів у межах договорів перестрахування, які укладалися з перестраховиками-нерезидентами. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Повідомляється, що з 14 лютого компанії матимуть можливість переводити кошти за кордон, за умови включення до Переліку страховиків. Ще НБУ скасував вимогу, в межах якої страховикам необхідно було надавати обслуговуючому банку індивідуальне рішення НБУ про дозвіл на проведення валютних операцій.

Що змінилося в умовах включення страховиків до переліку:

відсутність протягом року до дати подання звернення та протягом періоду перебування у Переліку страховиків, застосованих до страховика заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (крім письмового застереження) у сфері реалізації спеціальних економічних та інших санкцій;

відповідність вимогам прозорості структури власності;

дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій;

дотримання вимог ділової репутації страховика.

Також має враховуватись рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, з яким здійснюється операція перестрахування. Його рівень має бути не нижчим:

"A3" (Moody's Investors Service);

"A-" (Standard & Poor's);

"A-" (Fitch Ratings);

"A-" (AM Best).

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що обсяг непрацюючих кредитів в українських банках за останній рік збільшився на 87 млрд. грн. – до 432 млрд. грн. Також Фокус писав, наскільки стійкими є українські банки і чи готові вони зберегти гроші клієнтів під час війни.