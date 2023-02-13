НБУ упростил проведение платежей за границу: кого это коснется

Согласно решению регулятора, компаниям разрешается осуществлять платежи без ограничений по дате заключения договора в случае выполнения ряда условий.

Related video

В Нацбанке расширил возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей в рамках договоров перестрахования, которые заключались с с перестраховщиками-нерезидентами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что с 14 февраля у компаний будет возможность переводить счета за границу, с условием включения в Перечень страховщиков. Еще НБУ отменил требование, в рамках которого страховщикам необходимо было предоставлять обслуживающему банку индивидуальное решение НБУ о разрешении на проведение валютных операций.

Что изменилось в условиях включения страховщиков в перечень:

отсутствие в течение года до даты представления обращения и в течение периода пребывания в Перечне страховщиков, примененных к страховщику мер влияния за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга (кроме письменной оговорки) в сфере реализации специальных экономических и других санкций;

соответствие требованиям прозрачности структуры собственности;

соблюдение нормативов платежеспособности, достаточности капитала и рисковости операций;

соблюдение требований деловой репутации страховщика.

Также должен учитываться рейтинг финансовой надежности (устойчивости) перестраховщика-нерезидента, с которым осуществляется операция перестрахования. Его уровень должен быть не ниже:

"A3" (Moody's Investors Service);

"A-" (Standard & Poor's);

"A-" (Fitch Ratings);

"A-" (A.M. Best).

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что объем неработающих кредитов в украинских банках за последний год увеличился на 87 млрд грн – до 432 млрд грн. Также Фокус писал, насколько устойчивы украинские банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов во время войны.