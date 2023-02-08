Проблем прибавилось: что происходит с неработающими кредитами в банках из-за войны

Полномасштабное военное вторжение России в Украину преломило стабильную тенденцию постепенного сокращения доли неработающих кредитов в украинских банках, которое длилось с 2018 года.

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Финансовое положение бизнеса в Украине значительно ухудшилось из-за войны. Так, по оценке Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла до 38% по состоянию на 1 января 2023 года по сравнению с 30% 1 января 2022. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что объем неработающих кредитов увеличился за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

"Последствия войны – разрушение активов и залогового имущества, утрата доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков – понижают способность банков обслуживать кредиты, ухудшают качество их кредитных портфелей и обуславливают увеличение отчислений в резервы", — объясняют в НБУ.

В НБУ добавляют, что о значительных кредитных потерях заявляют и в самих банках. По данным регулятора, с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 млрд грн и составляют более 12% кредитного портфеля, которые были у банков в конце февраля прошлого года.

Коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредитам к NPL) составлял на конец 2022 года 95%.

"Объемы NPL продолжат расти. Мы ожидаем от банков взвешенного подхода к оценке кредитного риска, особенно в отношении заемщиков, которые потеряли доходы и не имеют возможности возобновить обслуживание кредитов", – отметил первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

При этом до 24 февраля 2022 года в Украине наблюдалась тенденция постепенного сокращения доли неработающих кредитов банках. Все началось еще в 2018 году, и до момента вторжения российских войск объем NPL уменьшился почти на 300 млрд грн, а доля в кредитном портфеле сократилась с 55% до 27%.

Сколько потеряли украинские банки из-за войны

По информации платформы "Опендатабот" по состоянию на конец декабря 2022 прибыль украинских банков сократилась более чем в пять раз. Причина — полномасштабная война с Россией.

По подсчетам аналитиков, из 67 украинских банков почти треть — 21 банк — завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев 2022 года составила 30 млрд грн.

Доля банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом осталось 11,6%, тогда как в 2021 году было 18%.

Ранее Фокус рассказывал, насколько устойчивы украинские банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов во время войны. Также Фокус писал, почему ставки по депозитам в банках резко вырастут.