Проблем додалося: що відбувається з неробочими кредитами у банках через війну

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну зламало стабільну тенденцію поступового скорочення частки неробочих кредитів в українських банках, яке тривало з 2018 року.

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Фінансове становище бізнесу в Україні значно погіршилося через війну. Так, за оцінкою Нацбанку, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі зросла до 38% станом на 1 січня 2023 року порівняно з 30% 1 січня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів збільшився за рік на 87 млрд грн — до 432 млрд грн.

"Наслідки війни — руйнування активів та заставного майна, втрата доходів та погіршення платоспроможності позичальників — знижують здатність банків обслуговувати кредити, погіршують якість їхніх кредитних портфелів та зумовлюють збільшення відрахувань до резервів", — пояснюють у НБУ.

У НБУ додають, що про значні кредитні втрати заявляють і в самих банках. За даними регулятора, з початку повномасштабної війни обсяги відрахування до резервів під кредити перевищили 100 млрд грн і становлять понад 12% кредитного портфеля, які мали банки наприкінці лютого минулого року.

Коефіцієнт покриття NPL (ставлення всіх резервів під збитки за кредитами до NPL) становив наприкінці 2022 року 95%.

"Обсяги NPL продовжать зростати. Ми очікуємо від банків виваженого підходу до оцінки кредитного ризику, особливо щодо позичальників, які втратили доходи та не мають можливості відновити обслуговування кредитів", — зазначив перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Водночас до 24 лютого 2022 року в Україні спостерігалася тенденція поступового скорочення частки неробочих банків. Все почалося ще у 2018 році, і до моменту вторгнення російських військ обсяг NPL зменшився майже на 300 млрд грн, а частка в кредитному портфелі скоротилася з 55% до 27%.

Скільки втратили українські банки через війну

За інформацією платформи "Опендатабот" станом на кінець грудня 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж у п'ять разів. Причина — повномасштабна війна з Росією.

За підрахунками аналітиків, із 67 українських банків майже третина — 21 банк — завершили період зі збитком у 19 млрд грн. Загальний прибуток банків із "плюсовим" балансом за 10 місяців 2022 року склав 30 млрд грн.

Частка банків з іноземним капіталом скоротилася з 31% до 26,1%, а банки з приватним капіталом залишилися 11,6%, тоді як у 2021 році було 18%.

Раніше Фокус розповідав, наскільки стійкими є українські банки і чи готові вони зберегти гроші клієнтів під час війни. Також Фокус писав, чому ставки за депозитами у банках різко зростуть.