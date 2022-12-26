Справи погіршилися: скільки мільярдів втратили українські банки через війну

Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн. А 21 банк із 67 закінчили період зі збитком у 19 млрд грн.

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З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, прибуток українських банків скоротився більш ніж у 5 разів. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".

Так, якщо за 10 місяців 2021 року банки заробили 58 млрд грн, то з січня по жовтень 2022 року прибуток фінустанов становив лише 11 млрд грн.

[ + – ] Як війна вплинула на прибутки українських банків Фото: opendatabot

Із 67 українських банків майже третина — 21 банк — завершили період зі збитком у 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банки із приватним капіталом залишилося 11,6%, тоді як у 2021 році було 18%. Водночас з 16 банків з іноземним капіталом лише 9 вийшли у плюс за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов становить 7,9 млрд грн.

Економіка під час війни

У Міністерстві економіки України погіршили прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2022 році через ракетні атаки Росії. Там повідомили: падіння ВВП у листопаді прискорилося до 41%.

Як пояснив на початку грудня 2022 року перший заступник міністр Денис Кудін, на 2023 рік Мінекономіки поки не змінюватиме свого прогнозу — воно передбачає зростання ВВП на рівні 3,2%, як і закладено до бюджету. Щоправда, такий прогноз перетвориться на реальність лише за однієї умови: активна фаза війни закінчиться влітку.

"Потрібно розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ вплинуть і на інфляцію. Адже підприємства переноситимуть збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд", — зазначив Кудін.

Але є й хороша новина: у Міністерстві вважають, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами й зараз за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відбиває ринкову вартість всіх кінцевих товарів та послуг, вироблених переважають у всіх галузях економіки протягом року.

Раніше Фокус розповідав про грандіозні плани Міністерства економіки щодо створення нових робочих місць у наступні 5 років. Також нагадаємо, що 1 вересня Кабмін склав макроекономічний прогноз на 2023 рік. У Мінекономіки підрахували, що до кінця наступного року курс долара США сягне 50 грн, а інфляція становитиме 30,6%.