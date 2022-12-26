Дела ухудшились: сколько миллиардов потеряли украинские банки из-за войны

Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн. А 21 банк из 67 закончили период с убытком в 19 млрд грн.

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С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз. Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".

Так, если за 10 месяцев 2021 года банки заработали 58 млрд грн, то с января по октябрь 2022 года прибыль финучреждений составила всего 11 млрд грн.

[ + – ] Как война повлияла на доходы украинских банков Фото: opendatabot

Из 67 украинских банков почти треть — 21 банк — завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом осталось 11,6%, тогда как в 2021 году было 18%. При этом из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн.

Экономика во время войны

В Министерстве экономики Украины ухудшили прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году из-за ракетных атак России. Там сообщили: падение ВВП в ноябре ускорилось до 41%.

Как объяснил в начале декабря 2022 года первый замминистр Денис Кудин, на 2023 год Минэкономики пока не будет менять свой прогноз — он предусматривает рост ВВП на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Правда, такой прогноз превратится в реальность только при одном условии: активная фаза войны закончится летом.

"Нужно понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ будут оказать негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить увеличение своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд", — отметил Кудин.

Но есть и хорошая новость: в Министерстве считают, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и сейчас по многим показателям соответствует октябрьским уровням.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые были произведены во всех отраслях экономики за год.

Ранее Фокус рассказывал о грандиозных планах Министерства экономики по созданию новых рабочих мест в следующие 5 лет. Также напомним, что 1 сентября Кабмин составил макроэкономический прогноз на 2023 год. В Минэкономики подсчитали, что к концу следующего года курс доллара США достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%.