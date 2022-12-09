Грандиозный план: украинцам рассказали, сколько рабочих мест создадут после войны

По словам Юлии Свириденко, пока из-за войны с Россией у Украины серьезно ограничены логистические ресурсы, поэтому нашей стране нужно наращивать несырьевой экспорт.

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В Украине за следующие пять лет планируют создать 26 тыс. новых рабочих мест. Об этом пишет издание Экономическая правда.

Как объяснила министр экономики Юлия Свириденко, новые рабочие места для украинцев появятся за счет увеличения продажи продукции с высокой добавленной стоимостью. Речь идет об экспорте не сырья, а уже готового товара.

Свириденко отметила, что пока из-за войны с Россией у Украины серьезно ограничены логистические ресурсы, поэтому нашей стране нужно наращивать несырьевой экспорт. Все потому, что переработанную продукцию можно продать в два-три раза дороже, чем сырую. Еще один плюс — на рынке труда появится много вакансий для украинцев.

Как отметила Юлия Свириденко, Украина планирует увеличить объемы экспорта на 100 млрд грн. Это позволит создать 26 тыс. рабочих мест.

Сколько украинцев покинули страну из-за войны

По словам замминистра экономики Украины Татьяны Бережной, из-за войны работу потеряли около 5 млн украинцев, еще 7 млн людей покинули страну. К тому же, сейчас боевые действия продолжаются там, где до вторжения была работа у 10 млн людей.

По ее словам, правительство сейчас работает над ключевыми приоритетами, чтобы помочь украинцам справиться со сложной ситуацией в стране. План правительства, в частности, предусматривает:

стабилизацию и восстановление экономики;

развитие рынка труда и возвращение украинцев домой;

создание новых рабочих мест.

Ранее Фокус рассказывал, в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего даже во время войны. Тем временем террористические атаки России на украинскую энергетику, кроме дефицита электроэнергии в стране, провоцируют ускорение инфляции. По данным НБУ, инфляционное давление в 2023 году может усилиться на 1-2 процентных пункта.