Денежные профессии: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего

Оказывается, несмотря на тяжелое время, есть в Украине такие специалисты, которые не только востребованы, но и солидно оплачиваемые.

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Зарплаты большого количества украинцев с начала войны России против Украины постепенно снижались. Однако есть и те сферы, где выплаты довольно высокие. Государственная служба занятости назвала пять вакансий с самыми высокими зарплатами в Украине.

Судя по данным службы занятости, солидные вознаграждения получают работающие в сферах медицины и бизнеса. Например, 120 тыс. грн работодатели готовы платить врачам-эндоскопистам. На 20 тыс. грн больше зарплата у зубных техников.

До сих пор на рынке труда актуален и жилищный вопрос. Поэтому агентам по недвижимости работодатели предлагают зарплату в размере 240 тыс.грн. В целом, Топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатами в Украине выглядят так:

менеджер по тендерным продажам профессионального инструмента — 305 тыс.грн

медиабайер – 287 тыс. грн;

агент по недвижимости, риэлтор – 240 тыс. грн;

зубной техник – 140 тыс. грн;

врач-эндоскопист – 120 тыс. грн.

Инфляция и безработица в Украине

По предварительному прогнозу Министерства экономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года может составить примерно 30%. По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство делает все возможное, чтобы в условиях военного времени стабилизировать макроэкономическую ситуацию внутри страны.

Помимо этого, по словам вице-премьер-министра, падение отечественной экономики также прогнозируется на отметке в 30%.

Напомним, с октября, когда враг начал целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в Украине ускорился рост цен. Фокус разбирался, как меняются цены в Украине и причем здесь ракеты РФ.

Напомним, в Минэкономики подсчитали, что за время войны без работы остались около 5 млн украинцев. По словам замминистра экономики Украины Татьяны Бережной, сейчас боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов человек.

Также народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что в Украине в ноябре 2022 зарегистрировано 239 тысяч безработных граждан. Это самый низкий показатель начиная с 2003 года. Еще в июне без работы были 316 тысяч украинцев.