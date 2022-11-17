Жизнь в эпоху перемен: в Украине рекордно снизился уровень безработицы

По словам депутата Ярослава Железняка, на снижение количества заявок по безработице от мужчин влияет мобилизация, но, как уточняет он, безработных украинок тоже стало меньше.

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В Украине в ноябре 2022 зарегистрировано 239 тысяч безработных граждан. Это самый низкий показатель начиная с 2003 года, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, еще в июне без работы были 316 тысяч украинцев.

"Снизился и важный показатель: "Нагрузка на одно свободное рабочее место (вакантную должность)". В ноябре было 7 кандидатов на вакантное место, что соответствует уровню декабря 2021 года. И это почти на 46% меньше, чем в июне 2022 года", — отметил Ярослав Железняк.

По мнению депутата, на снижение количества заявок по безработице от мужчин влияет мобилизация, но, как уточняет Ярослав Железняк, безработных украинок тоже стало меньше.

Безработица и инфляция

По предварительному прогнозу Министерства экономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года может составить примерно 30%. По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство делает все возможное, чтобы в условиях военного времени стабилизировать макроэкономическую ситуацию внутри страны.

Помимо этого, по словам вице-премьер-министра, падение отечественной экономики также прогнозируется на отметке в 30%.

Напомним, с октября, когда враг начал целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в Украине ускорился рост цен. Фокус разбирался, как меняются цены в Украине и причем здесь ракеты РФ.

Также ранее Фокус в своей статье рассказывал, каким будет курс доллара в Украине зимой в условиях военного времени.