Життя в епоху змін: в Україні рекордно знизився рівень безробіття

За словами депутата Ярослава Железняка, на зниження кількості заявок з безробіття від чоловіків впливає мобілізація, але, як уточнює він, безробітних українок теж поменшало.

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В Україні в листопаді 2022 року зареєстровано 239 тисяч безробітних громадян. Це найнижчий показник, починаючи з 2003 року, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, ще у червні без роботи було 316 тисяч українців.

"Знизився і важливий показник: "Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)". У листопаді було 7 кандидатів на вакантне місце, що відповідає рівню грудня 2021 року. І це майже на 46% менше, ніж у червні 2022 року", — зазначив Ярослав Железняк.

На думку депутата, на зниження кількості заявок з безробіття від чоловіків впливає мобілізація, але, як уточнює Ярослав Железняк, безробітних українок теж поменшало.

Безробіття та інфляція

За попереднім прогнозом Міністерства економіки, рівень безробіття в Україні до кінця 2022 року може становити приблизно 30%. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, уряд робить все можливе, щоб за умов воєнного часу стабілізувати макроекономічну ситуацію всередині країни.

Крім цього, за словами віцепрем'єр-міністр, падіння вітчизняної економіки також прогнозується на позначці 30%.

Нагадаємо, що з жовтня, коли ворог почав цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру, в Україні прискорилося зростання цін. Фокус розбирався, як змінюються ціни в Україні і до чого тут ракети РФ.

Також раніше Фокус у своїй статті розповідав, яким буде курс долара в Україні взимку за умов воєнного часу.