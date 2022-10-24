Кожен третій: у Кабміні спрогнозували рівень безробіття до кінця 2022 року

Рівень інфляції, за даними Міекономіки, до грудня також має зрости до 30%.

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Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року зросте до 30%. Про це попередила віцепрем'єр-міністриня — міністриня економіки Юлія Свириденко, виступаючи під час V українсько-німецького форуму.

За її словами, Мінекономіки на кінець 2022 року прогнозує рівень безробіття в Україні на рівні 30%.

На сьогодні, як зазначає Юлія Свириденко, одним із головних завдань уряду є вирішення проблем із безробітними громадянами, а також їхнє повернення з-за кордону з подальшим працевлаштуванням.

"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", — наголосила глава Мінекономіки, виступаючи на українсько-німецькому форумі.

Юлія Свириденко також зазначила, що уряд зараз докладає всіх зусиль, щоб за умов воєнного часу стабілізувати макроекономічну ситуацію всередині країни. Наразі рівень інфляції становить 24,6%, проте до кінця 2022 року цей показник має зрости до 30%. Крім цього, за словами віцепрем'єр-міністрні, падіння вітчизняної економіки також прогнозується на позначці 30%.

"Збереження нормального функціонування економіки — це завдання не менш важливе, ніж здобуття перемоги (у повномасштабній війні проти РФ — ред.)", — резюмувала Свириденко під час українсько-німецького форуму.

Зазначимо, що раніше віцепрем'єр-міністриня Юлія Свириденко прогнозувала зростання української економіки у 2023 році на 4,6% за умови, якщо повномасштабна війна з РФ триватиме шість місяців. За словами голови Мінекономіки, в Україні можливе "економічне диво", для реалізації якого розмір щорічних приватних інвестицій у країну має становити від 70 до 80 млрд доларів.

Також Фокус у своїй статті розповідав, яким буде курс долара в Україні взимку за умов воєнного часу.