Каждый третий: в Кабмине спрогнозировали уровень безработицы к концу 2022 года

Уровень инфляции, по данным Миэкономики, к декабрю также должен вырасти до 30%.

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Уровень безработицы в Украине к концу 2022 года вырастет до 30%. Об этом предупредила вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, выступая во время V украинско-немецкого форума.

По ее словам, Минэкономики на конец 2022 года прогнозирует уровень безработицы в Украине на отметке в 30%.

На сегодняшний день, как отмечает Юлия Свириденко, одной из главных задач правительства является решение проблем с безработными гражданами, а также их возвращение из-за границы с дальнейшим трудоустройством.

"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства", — подчеркнула глава Минэкономики, выступая на украинско-немецком форуме.

Юлия Свириденко также отметила, что правительство сейчас прилагает все усилия, чтобы в условиях военного времени стабилизировать макроэкономическую ситуацию внутри страны. На данный момент уровень инфляции составляет 24,6%, однако к концу 2022 года этот показатель должен вырасти до 30%. Помимо этого, по словам вице-премьер-министра, падение отечественной экономики также прогнозируется на отметке в 30%.

"Сохранение нормального функционирования экономики — это задача не менее важная, чем одержание победы (в полномасштабной войне против РФ — ред.)", — резюмировала Свириденко в ходе украинско-немецкого форума.

Отметим, что ранее вице-премьер-министр Юлия Свириденко прогнозировала рост украинской экономики в 2023 году на 4,6% при условии, если полномасштабная война с РФ продлится шесть месяцев. По словам главы Минэкономики, в Украине возможно "экономическое чудо", для реализации которого размер ежегодных частных инвестиций в страну должен составлять от 70 до 80 млрд долларов.

Также Фокус в своей статье рассказывал, каким будет курс доллара в Украине зимой в условиях военного времени.