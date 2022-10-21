Украина рассчитывает на 4,6% роста экономики в 2023 году если война продлится 6 месяцев (видео)

Вице-премьер Юлия Свириденко считает, что в стране может быть реализовано "экономическое чудо". Для этого в Украину нужно будет привлекать $70-80 млрд частных инвестиций в год.

Related video

Правительство Украины подтверждает свой заложенный в проект госбюджета-2023 прогноз относительно роста экономики, который находится на уровне 4,6%. А для реализации сценария "экономического чуда" в Украину нужно привлечь от 70 до 80 млрд долларов частных инвестиций в год. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в ходе бизнес-форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени".

По ее словам, показатели в 4,6% роста экономики основываются прежде всего на военном сценарии, что предусматривает активную фазу боевых действий в течение шести месяцев. В то же время тактическая цель правительства — вернуть украинскую экономику на довоенный уровень, после чего дать ей необходимый толчок, который приведет к "экономическому чуду", считает Свириденко.

Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день правительство уже определило четыре ключевых направления приложения сил. Это прежде всего военная промышленность, сельское хозяйство, металлургия и IT-сектор.

"Для развития украинской промышленности нужно привлекать инвестиции, по нашим расчетам, $70-80 млрд ежегодно в течение минимум пяти лет. Это большой вызов", — сказала Свириденко.

Свириденко уточнила, что экономика будет сфокусирована на глубинной переработке. В частности, сейчас правительство вводит гранты для перерабатывающих предприятий в разных секторах на условиях софинансирования: 20% – бизнес, 80% – государство.

Министр добавила, что после того, как украинские порты были заблокированы, правительство пришло к выводу, что необходимо сделать акцент на переработке продукции. При этом физический объем если и сократится, то экспортная выручка не будет потеряна.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко рассказала Фокусу о перспективах роста экономики на 2023 год. По ее словам, было сформировано четыре сценария, в соответствии с которыми в течение 10 лет динамика ВВП Украины может колебаться от 15,5% роста до 0,4% падения.

В мае комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития презентовал план экономического восстановления государства после войны. По словам главы ОП Андрея Ермака, план восстановления государства построен на 9 принципах, среди которых настройка логистических маршрутов развитие отечественного ВПК и переход от экспорта сырья к переработке.