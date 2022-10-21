Україна розраховує на 4,6% зростання економіки в 2023 році, якщо війна триватиме 6 місяців (відео)

Віцепрем'єрка Юлія Свириденко вважає, що в країні може бути реалізовано "економічне диво". Для цього в Україну потрібно буде залучати $70-80 млрд приватних інвестицій на рік.

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Уряд України підтверджує свій закладений у проєкт держбюджету-2023 прогноз щодо зростання економіки, яке знаходиться на рівні 4,6%. А для реалізації сценарію "економічного дива" в Україну потрібно залучити від 70 до 80 млрд доларів приватних інвестицій на рік. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністриня — міністриня економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу".

За її словами, показники 4,6% зростання економіки ґрунтуються насамперед на воєнному сценарії, що передбачає активну фазу бойових дій протягом шести місяців. Водночас, тактична мета уряду — повернути українську економіку на довоєнний рівень, після чого дати їй необхідний поштовх, який призведе до "економічного дива", вважає Свириденко.

Віцепрем'єрка зазначила, що на сьогодні уряд уже визначив чотири ключові напрямки докладання сил. Це насамперед військова промисловість, сільське господарство, металургія та IT-сектор.

"Для розвитку української промисловості потрібно залучати інвестиції, за нашими розрахунками, $70-80 млрд щорічно протягом щонайменше п'яти років. Це великий виклик", — сказала Свириденко.

Свириденко уточнила, що економіку буде сфокусовано на глибинній переробці. Зокрема, зараз уряд запроваджує гранти для переробних підприємств у різних секторах на умовах співфінансування: 20% — бізнес, 80% — держава.

Міністриня додала, що після того, як українські порти були заблоковані, уряд дійшов висновку, що необхідно наголосити на переробці продукції. При цьому фізичний обсяг якщо й скоротиться, то експортний виторг не буде втрачено.

Раніше міністриня економіки Юлія Свириденко розповіла Фокусу про перспективи зростання економіки на 2023 рік. За її словами, було сформовано чотири сценарії, відповідно до яких протягом 10 років динаміка ВВП України може коливатися від 15,5% зростання до 0,4% падіння.

У травні Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку презентував план економічного відновлення держави після війни. За словами голови ОП Андрія Єрмака, план відновлення держави побудовано на 9 принципах, серед яких налагодження логістичних маршрутів — розвиток вітчизняного ВПК та перехід від експорту сировини до переробки.