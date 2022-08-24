Економіка України розпочне динамічний ріст із 2023 року, — міністриня економіки Свириденко

Повернення українців з-за кордону, створення робочих місць, відновлення підприємств, підтримка макрофінансової стабільності — ключові фактори зростання для економіки України, вважає перша віцепрем'єрка — міністриня економіки Юлія Свириденко.

На найближче майбутнє — 2023 рік — у співпраці з Мінфіном, НБУ, експертним середовищем Мінекономіки сформувало чотири можливі сценарії. Відповідно до цих сценаріїв, за розрахунками Мінекономіки, протягом 10 років динаміка ВВП може коливатися від 15,5% росту до 0,4% падіння. Про це розповіла в авторській колонці для Фокусу перша віцепрем'єрка — міністриня економіки Юлія Свириденко.

"Ми плануємо за допомогою країн-партнерів збільшити ВВП країни за наступні 10 років до 500 млрд доларів", — зазначила міністриня.

На її думку, для росту економіки країни має бути виконано п'ять кроків. Перший — це відновлення підприємств.

"Наше перше завдання — відновити такі підприємства, які дають людям робочі місця, дозволяють забезпечити себе та свої сім'ї, і при цьому створюють додаткову вартість для економіки України", — вважає Юлія Свириденко.

Другим кроком має стати відновлення економіки до довоєнного стану.

"Не менш важливе завдання — максимально швидко відновитися до довоєнного статку. Тобто ВВП на рівні $200 млрд", — каже міністриня. На її думку, зробити стрибок із великого мінуса на рівень нуля (тобто на ВВП у розмірі $200 млрд) допоможе активна політика повернення українців з-за кордону, активна політика створення робочих місць, яку уряд уже почав впроваджувати, та утримання макрофінансової стабільності.

Третім кроком для зростання ВВП країни Юлія Свириденко називає привабливість капіталу.

"Україна має стати максимально привабливою для капіталу країною. Ми говоримо і про ставки податків, і про легкість ведення бізнесу, про прозорість правил і верховенство права", — зазначила міністриня економіки.

Четвертим кроком стане логістика. За словами Юлії Свириденко, потрібна побудова логістичних маршрутів для того, щоб доставляти будь-яку українську продукцію в будь-яку точку материкової Європи не більше ніж за 72 години. Це важливо задля експортно-орієнтованої економіки.

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П'ятий крок, на думку міністрині, це доступ до сировини. "Україна має багаті природні ресурси, але ми їх повною мірою не видобуваємо. Відповідно, потрібно прискорити саме видобуток корисних копалин і дати можливість, зобов'язати, створити такі умови, щоб їх було вигідно переробляти всередині країни", — впевнена Юлія Свириденко.

Міністриня економіки зазначила, що найбільше досягнення економіки воєнного часу — це збереження відносної макроекономічної стабільності та керованості процесами.

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